Чай приводит к ожирению – ученые

Группа ученых из США провела исследование и пришла к выводу о том, что для людей с лишним весом противопоказан чай с сахаром.
Речь идет о том, что регулярные чайные церемонии, с добавлением в кружку 1-2 ложечек сахара, составляет почти треть от общего количества среднесуточной калорийности для организма.
Эксперты рассказали, что выпивая пять чашек сладкого напитка в день, за год можно набрать целый килограмм лишнего веса.
Ранее сообщалось, группа исследователей из Германии проверила пакетики чая на наличие опасных для здоровья человека веществ. Выяснилось, что почти все черные чаи имеют в своем составе четыре различных пестицида, которые могут вызывать у человека злокачественные опухоли.
Читайте также
Нет комментариев
Оставить комментарий
Новости
Комментарии
-
Ольга
Если я хочу работать в стоматологии мёд сестрой мне можно пройти курсы или учиться на мёд.сеструЧитать статью
-
Алина
Что нужно сдавать для поступления на технологию мяса и мясных продуктовЧитать статью
-
Ольга
Светлая память. Жаль, такой хороший человек.Читать статью
-
Ирина
Это бывшая школа N 30?Читать статью
-
катя 4 классс
мне кажется что сложная программаЧитать статью
Стань первым, то выскажет свое мнение относительно этой статьи.Оставить комментарий