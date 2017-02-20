Чай приводит к ожирению – ученые

Александр
Автор: Александр Февраль 20, 2017 16:45

Группа ученых из США  провела исследование и пришла к выводу о том, что для людей с лишним весом противопоказан чай с сахаром.

Речь идет о том, что регулярные чайные церемонии, с добавлением в кружку 1-2 ложечек сахара, составляет почти треть от общего количества среднесуточной калорийности для организма.

Эксперты рассказали, что выпивая пять чашек сладкого напитка в день, за год можно набрать целый килограмм лишнего веса.

Ранее сообщалось, группа исследователей из Германии проверила пакетики чая на наличие опасных для здоровья человека веществ.   Выяснилось, что почти все черные чаи имеют в своем составе четыре различных пестицида, которые могут вызывать у человека злокачественные опухоли.

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Александр
Автор: Александр Февраль 20, 2017 16:45
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