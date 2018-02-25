Частая уборка вредит легким женщин, как курение

Александр
Автор: Александр Февраль 25, 2018 11:45

Ученые пришли к выводу, что частая уборка также опасна для легких, как и курение. Мелкодисперсные частицы средств для чистки повреждают слизистые оболочки органов дыхания. Выяснилось, что это происходит только с легкими женщин, мужской организм не страдает. 

Европейские ученые отобрали данные о 6,2 тыс. участниках опроса, которые заполнили анкету и обследовались у врача. В начале исследования участникам было от 20 до 44 лет, наблюдение за ними длилось более 20 лет. Более 50% опрошенных составляли женщины, пишет Naked-science.

Сопоставление данных показало, что у женщин, которые часто делали уборку с чистящими средствами, качество работы легких снижалось быстрее. Больше всего страдали профессиональные уборщицы. Ученые сказали, что профессиональная уборка в течение десятилетий наносит легким женщин столько же вреда, сколько табак – легким курильщика, употребляющего по пачке сигарет в день в течение 20 лет. Также у тех, кто часто убирался, чаще находили астму.

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Александр
Автор: Александр Февраль 25, 2018 11:45
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