Части космических кораблей инопланетян разбросало по Марсу

На Марсе снова обнаружили загадочные объекты. Как всегда, уфологи сделали выводы о том, что это обломки корабля пришельцев. Тут и правда, какое-то аномально богатое место.

Итак, по порядку. Как пишет портал tdnu.ru, исследователи просмотрели фотографии, сделанные орбитальным аппаратом «Марс Одиссей».

Экспертов за «сверхъестественным» заинтересовала долина Маринер. Они разглядели на дне этого каньона следы иноземного происхождения, а именно — обломки корабля инопланетян.

Некоторые говорят, что в далеком прошлом на этом месте была вода, но со временем она испарилась. Движение грунта обнажило обломки инопланетного корабля, которые от удара разлетелись по всей площади.

Ранее уже сообщалось о подобных находках. Так, в 2016 году уфологи также увидели на фотографиях с Марса, опубликованных NASA, явно искусственный объект, напоминающий обломки инопланетного механизма или космического корабля пришельцев. Объект похож на обломки какой-то башни. По мнению уфологов, это является очередным доказательством присутствия на планете внеземной цивилизации.

Фото: earth-chronicles.ru