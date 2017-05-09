Человечеству угрожают древние вирусы: ученые

Международная группа ученых определила, что миру угрожает опасность из-за активации древних вирусов.

Специалисты провели исследования и определили, что глобальное потепление может привести к эпидемии.

По мнению исследователей, организм человека не сможет оказать таким вирусам достаточное сопротивление.

Отмечается, что в ближайшем будущем законсервированные в ледниках доисторические бактерии могут вырваться наружу.

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