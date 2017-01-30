Человек может достигнуть бессмертия уже в XXI веке

Уже в этом веке появятся первые бессмертные люди. Достижения в сфере науки и медицины позволят практически неограниченно продлевать жизнь людей.

Об этом заявил геронтолог профессор Сантос Брузо из Перу. Он считает, что в XXI веке медицина достигнет того уровня, когда бессмертие станет реальным.

Избавиться от большинства сбоев в работе организме человека удастся благодаря развитию генетики, регенерационной медицины и других отраслей. В результате люди постепенно перестанут зависеть от своих физических возможностей.

Кстати, ранее британские ученые нашли реальный способ воскресить человека из мертвых. Для этого необходим лишь мозг человека. Ученые предлагают заморозить голову. Затем, когда появится возможность создать бионическое тело, в него будет помещен размороженный мозг.

Исследователи уверены, что сенсорная технология позволит владеть всеми органами чувств, и полностью ощущать каждую клетку своего нового тела. В бионическое тело будут заложены данные о манере общения, особенностях речи, мимике и поведении человека.

В свою очередь российские исследователи «заставили» компьютерные программы искать путь к достижению бессмертия. По мнению ученых, компьютер сможет проанализировать эффективность средств, продолжающих жизнь.

На протяжении нескольких лет исследований специалистам удалось найти десятки веществ, которые способны продлить жизнь животным. Теперь спецтехника установит — действуют ли благотворно находки на человеческий организм.