Через 30 лет Солнце станет холодным и тусклым

Александр
Автор: Александр Февраль 18, 2018 17:46

Уже к 2050 году Солнце значительно снизит свою активность и станет гораздо холоднее. Его свет также потускнеет. Об этом рассказали астрономы изКалифорнийского университета в Сан-Диего после 20-летних наблюдений за звездами.

Как пишет РИА Новости,  ученые полагают, что данные изменения станут результатом «гранд-минимума» солнечной активности — периодического события, во время которого магнитное поле Солнца ослабляется. В такие периоды на нем образуется меньше пятен и излучается меньше ультрафиолета.

На основании своих наблюдений за излучением схожих с Солнцем звезд, они пришли к выводу, что  солнечная активность увеличивается и уменьшается с периодичностью в 11 лет. При этом уже к 2050 году температура Солнца может опуститься до маундеровского минимума, зафиксированного в период примерно с 1645 по 1715 годы. Тогда вместо обычных 40−50 тысяч на Солнце образовалось только 50 пятен, что сказалось на его «работе».

В то же время эксперты утверждают, что даже при снижении солнечной активности глобальное похолодание Земле не грозит.

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Александр
Автор: Александр Февраль 18, 2018 17:46
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