Черный чай сжигает килограммы — ученые

Александр
Автор: Александр Октябрь 5, 2017 15:46

Для тех, кто постоянно ведет борьбу с лишним весом, не новость, что зеленый чай может способствовать похудению. К удивлению, черный чай имеет такие же свойства при сжигании лишних килограммов.

Черный чай меняет микрофлору кишечника. К такому выводу пришли ученые из Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе, сообщает «Российская газета».

Ученые давно уже выявили, что химические вещества в зеленом чае, полифенолы, впитываются организмом и влияют на метаболизм в печени. Как оказалось, полифенолы черного чая также оказывают влияние на метаболизм печени и, как следствие, на вес человека. Исследование проводилось на мышах. Одни получали в рацион экстракт черного или зеленого чая, а другие нет.

В итоге оказалось, что регулярное потребление чая привело к уменьшению бактерий, вызывающих ожирение. Более того, черный чай через воздействие на микробиом кишечника также может способствовать улучшению здоровья и потере веса, как и зеленый чай.

Кстати, ранее «Алтайская правда» писала, что кофе с небольшим количеством сливочного масла благотворно влияет на обмен веществ. А вот от сахара ученые предлагают отказаться. К слову совмещать масло и чай специалисты также не советуют, так как содержащийся в чайных листьях тиамин не расщепляет жир.

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Александр
Автор: Александр Октябрь 5, 2017 15:46
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