Четыре вопроса, которые спасут ваши отношения

Американские ученые пришли к выводу, что существуют вопросы, которые помогут спасти любовные отношения или изменить их в лучшую сторону.

Специалисты определили, что является причиной конфликта в отношениях, сформировав так называемые категории стресса. Они выделили социальные, финансовые, изменения типа времяпровождения, социальные проступки, работу, а также изменения в отношениях.

В итоге исследователи сформировали четыре вопроса, которые могут лучше помочь разобраться, хорошо ли вам подходит ваш партнер и можно ли на него положиться в сложный период жизни. Благодаря им можно достичь понимания и гармонии:

«Осведомлен ли ваш партнер о том, что именно вызывает у вас чувство стресса? Можно ли ему доверять? Может ли он предоставить корректирующие или альтернативные перспективы? Знает ли он о ваших стрессовых барьерах?», — цитирует riafan.ru авторов исследования.