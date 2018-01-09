Четыре вопроса, которые спасут ваши отношения

Александр
Автор: Александр Январь 9, 2018 11:45

Американские ученые пришли к выводу, что существуют вопросы, которые помогут спасти любовные отношения или изменить их в лучшую сторону.

Специалисты определили, что является причиной конфликта в отношениях, сформировав так называемые категории стресса. Они выделили социальные, финансовые, изменения типа времяпровождения, социальные проступки, работу, а также изменения в отношениях.

В итоге исследователи сформировали четыре вопроса, которые могут лучше помочь разобраться, хорошо ли вам подходит ваш партнер и можно ли на него положиться в сложный период жизни. Благодаря им можно достичь понимания и гармонии:

«Осведомлен ли ваш партнер о том, что именно вызывает у вас чувство стресса? Можно ли ему доверять? Может ли он предоставить корректирующие или альтернативные перспективы? Знает ли он о ваших стрессовых барьерах?»,  — цитирует riafan.ru авторов исследования.

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Александр
Автор: Александр Январь 9, 2018 11:45
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