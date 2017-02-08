Что из себя представляет первичная и вторичная гранула ПЭТ?

Продукты переработки ПЭТ (полиэтиленовой тары) используются при производстве вторичных ресурсов для строительных материалов, сырья в промышленном производстве.

Пришедшие в негодность после употребления полиэтиленовые бутылки представляют собой отличное сырье для производства строительной плитки, различных синтетических волокон, отделочных и облицовочных материалов.

После очистки и сушки, отходы ПЭТ перерабатываются в гранулы и хлопья, из которых далее получают продукт вторичной переработки, соответствующий по своим параметрам для производства полезной продукции. Цена на вторичную гранулу ПЭТ невысока, что позволяет существенно снизить издержки производства на изготовление продукции.

Производство обрабатывает сырье ПЭТ на специальных машинах, которые выполняют следующие производственные функции:

Отмывка и измельчение материала;

Гранулировка хлопьев.

Чтобы отмыть и очистить ПЭТ технологией предусмотрено несколько этапов обработки с использованием метода флотации, что позволяет тщательно удалить колпачки, этикетки и клей с поверхности полиэтиленовой тары. Количество отмывочных ванн зависит от степени загрязнения тары, поэтому технология обработки ПЭТ включает индивидуальный подход к подготовке сырья.

Процесс гранулирования хлопьев, полученных в результате первой переработки полиэтиленовых бутылок, включает использование двухшнекового параллельного экструдера. При этом две зоны дегазации, имеющиеся в установке, позволяют удалить воздух, которые потенциально имеется в перерабатываемой массе. В результате удаления воздуха, получается высокое качество произведенных гранул.

После того, так ПЭТ сырье очистят, рассортируют, переработают и превратят в гранулы, его поставляют в другие цеха. После переработки гранулы ПЭТ используются в следующих направлениях:

При производстве преформ для изготовления бутылок, различающихся техническим назначением;

В качестве добавки к первичному материалу, используемому в производстве товаров народного потребления;

Для процесса компаундирования — т.е. соединения с прочими видами пластических масс с целью последующего использования сырья;

После качественной очистки хлопья ПЭТ используются как сырье ля производства кровельной плитки, современных ковровых покрытий, нетканых материалов, упаковочного шпагата и многих других изделий, пользующихся спросом широкой пользовательской аудитории.