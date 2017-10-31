Что представляет собой покрытие софт тач?

Оно представляет собой мягкий пластик, напоминающий на ощупь резину. Он устойчив к любым царапинам и скольжению. Кроме этого у покрытия высокая матовость, что исключает блики на поверхности и создаётся эффект теплоты и приятной мягкости. Покрытие софт тач используется для изготовления ноутбуков, смартфонов, ковриков, в производстве строительных инструментов, спортивных товаров, канцтоваров и многих других предметов.

Среди множества товаров, в которых было применено покрытие софт тач, выделяются прорезиненные ручки для логотипа любой современной компании, которая хочет быть более известной. Название бренда будет постоянно перед глазами хозяина ручки, которую он получил на презентации, как сувенирный подарок. Обладатель ручки постоянно будет ей пользоваться, а значит, её будут видеть многие люди, окружающие этого человека. Таким образом, известность компании будет расти. На сайте ballpens.ru можно подобрать ручки с покрытием софт тач. Компания предлагает большой выбор ручек, на которые она нанесёт любой логотип, под заказ, и предложит оптовым покупателям приобрести товар по цене производителя или даст хорошую скидку. Кроме этого клиент получит:

•Очень качественные ручки, как пластиковые, так и металлические по доступной цене;

•Клиент выбирает любой способ нанесения логотипа. Компания может нанести логотип с помощью лазерной гравировки, тампопечати, использовать УФ-печать, или полимерную наклейку;

•Покупатель может приобрести ручки оптом без логотипа, или сразу с логотипом.

Компания может нанести по желанию клиента на клип ручки или на сам корпус:

•Название бренда;

•Логотип организации;

•Определённый слоган.

Если клиенту не понравится выполнение работы данной компании, ему будут возвращены деньги, а исполнитель заказа получит жёсткие санкции. Компания полностью отвечает за качество изготовленной ею продукции. На сайте имеется каталог для выбора ручек имеющихся в наличии, по:

•Стране производителя;

•Материалу корпуса;

•Материалу клипсы;

•Механизму;

•Цвету корпуса;

•Цвету элемента.

Заказ выполняется от 2 до 7 дней. Это зависит от его объёма и загруженности работников на производстве. В компании Вallpens.ru работает профессиональный коллектив, у которого большой стаж работы. Она является первым импортёром и располагает прямыми поставками от производителя. Склад обладает большим ассортиментом ручек.