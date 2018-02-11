Что разрабатывает студенческое конструкторское бюро «Умник» АлтГУ

В руководимом молодым ученым Дмитрием Щербаковым студенческом конструкторском бюро «Умник» АлтГУ работают почти сплошь девушки, наглядно подтверждая слова о том, что красота уму не помеха. В марте 2015 года доцент кафедры органической химии химического факультета Алтайского государственного университета, кандидат биологических наук Дмитрий Щербаков вошел в число победителей конкурса на получение стипендии Президента РФ для молодых ученых и аспирантов.

На два фронта

Еще в школе химия стала любимым предметом Димы Щербакова, а во время учебы в АлтГУ он понял, что наиболее интересен ему стык химии и биологии, именуемый молекулярной биологией. Потому, окончив в 2006 году университет, он стал аспирантом Государственного научного центра вирусологии и биотехнологии «Вектор» наукограда Кольцово под Новосибирском. Учеба, защита кандидатской диссертации, год службы в армии, работа в «Векторе» и… возвращение в альма-матер.

– Я пытался привлечь к своей работе в области генной инженерии студентов из Новосибирского государственного университета, но многие из них, к сожалению, не удовлетворяли тем требованиям, которые я перед ними ставил. Была прекрасная научная база, но вот настоящих достойных соратников не было, и я решил вернуться в Барнаул, попробовать организовать работу здесь, привлечь студентов АлтГУ для работы в «Векторе», – объясняет Дмитрий Щербаков причины своего поступка. – Теперь тружусь на два фронта – в нашем университете я доцент кафедры органической химии на химическом факультете, сотрудник созданного в 2013 году на базе АлтГУ Российско-американского противоракового центра, возглавляю студенческое конструкторское бюро «Умник», которое объединяет студентов, аспирантов, молодых ученых, работающих в области биотехнологии. В «Векторе» я заведующий лабораторией иммунохимии.

Упоминаемое Щербаковым СКБ «Умник» было создано вскоре после его возвращения в университет, сегодня в нем состоит порядка двадцати специалистов, аспирантов и студентов АлтГУ. В большинстве своем это девушки, решившие по почину своего руководителя строить своеобразный мост между теоретической наукой и практической деятельностью.

– Многие воспринимают науку как нечто отвлеченное, сугубо теоретическое – приборы, пробирки и так далее, – говорит Дмитрий Щербаков. – А мне, и я надеюсь, что в этом меня поддерживают мои коллеги, хочется, чтобы разработки, которые мы делаем, ну хотя бы часть из них, были практически реализованы и, пусть это прозвучит пафосно, принесли реальную пользу людям.

Верхушка айсберга

Разработок и наработок за время деятельности «Умника» создано уже немало. Без малого год назад, в марте 2017-го, в АлтГУ состоялось мероприятие под названием «Стартап-вуз. Экспертная сессия», где был представлен большой блок проектов, реализуемых на базе студенческого конструкторского бюро «Умник», которые Дмитрий Щербаков обозначил тогда лишь как верхушку айсберга.

– Это рекомбинантные ферменты и белки, это биологические добавки, полученные из микроорганизмов или из растительного сырья, и это выход на терапевтические препараты с использованием рекомбинантных технологий для терапии онкозаболеваний, – пояснил тогда он.

Одним из основных достижений в работе студенческого бюро Щербаков считает работу в области рекомбинантных ферментов и белков, которая осуществляется совместно с «Вектором» и Сибирским НИИ сыроделия. Направлена она на получение отечественного рекомбинантного химозина – аналога природного фермента, вырабатываемого клетками желудков млекопитающих и используемого для производства сычужных сыров. С его помощью производится подавляющее большинство известных видов сыров. С точки зрения химии и биологии между натуральным химозином и созданным в пробирке нет никаких различий. Это белковый препарат без генной модификации. На сегодня в России нет ни одного производителя рекомбинантного (генно-инженерного) химозина –

100% препаратов этого типа импортируется. Общая потребность сыродельного производства страны в препарате оценивается примерно в 26 тонн в год.

Науку двигая вперёд…

Среди тех, кто намерен снабдить страну собственным химозином, член СКБ «Умник» аспирант биологического факультета Алтайского государственного университета Дина Балабова. Она занимается разработкой технологии получения рекомбинантных ферментов на основе Bacillus subtilis. По итогам конкурсного отбора 2017 года Фонд содействия инновациям поддержал этот проект. Для его осуществления будет выделен грант в размере двух миллионов рублей. Предполагается, что первая выработка сыра с применением отечественного рекомбинантного (генно-инженерного) химозина, полученного современными биотехнологическими методами, будет осуществлена в Алтайском крае уже в этом году. Интенсивная работа в этом направлении ведется при участии специалистов лаборатории биохимии молока и молочных продуктов Сибирского НИИ сыроделия.

– Работа кропотливая, многоэтапная, но интересная, – рассказывает Дина. – Я всегда хотела заниматься чем-то подобным, в школе очень любила биологию и сейчас ее люблю, наверное, поэтому у меня что-то и получается, а вот о каком-то серьезном достижении говорить еще рано.

Не спешит говорить об успехах и коллега Дины – аспирант химического факультета Алтайского государственного университета Ольга Плешкова, проект которой под названием «Разработка технологии для мобильного культивирования съедобных грибов» направлен на создание универсальной мобильной платформы для выращивания практически любых видов грибов и также получил поддержку Фонда содействия инновациям. По специальности Ольга химик, но всегда интересовалась микробиологией.

– Когда мне предложили поработать вместе с Дмитрием Николаевичем, он мне сказал, что нужно поступать в аспирантуру и двигать науку вперед, – улыбается девушка. – Я подумала, что это неплохой вариант, и так и сделала. Сейчас учусь на третьем курсе аспирантуры, пишу кандидатскую диссертацию, связанную с грибоводством.

По словам Дмитрия Щербакова, идею сетевого грибоводства в СКБ «Умник» разрабатывают уже не первый год. Реализуя этот проект, там не пытаются организовать какое-то большое хозяйство по производству грибов, но стремятся разработать систему, которая позволит выращивать съедобные грибы буквально в домашних условиях. Этот проект нацелен в первую очередь на фермеров, имеющих большое желание заниматься таким делом. Конечная цель его – это готовый мобильный передвижной комплекс по выращиванию грибов практически любых объемов.

Молодые ученые уже сделали пробное выращивание первой партии грибов на базе химического факультета АлтГУ и получили положительный результат. Теперь они планируют создать вариант мобильного передвижного комплекса.

– Отработана в первом приближении система поддержания необходимой для выращивания грибов температуры и влажности в стационарном контейнере, – говорит Ольга Плешкова. – Стало ясно, что в таких условиях можно будет выращивать опята, вешенки и экзотические для нашего края грибы шиитаке, используемые в основном в японской и китайской кухне. Теперь на базе железнодорожного контейнера будем делать мобильный вариант.

– Передвижной комплекс – это контейнер, или микобокс, оборудованный системой поддержания тепла, системой увлажнения и системой контроля внутренней среды. Это фактически мобильная климатическая камера с комфортными для грибов условиями, которую при подключении к электричеству сможет установить у себя во дворе любой фермер, – дополняет слова аспиранта Плешковой Дмитрий Щербаков.

В проекте будет воплощена идея сетевого выращивания грибов, при этом молодые исследователи планируют активно использовать современные средства информатики и автоматизации для сбора сведений о работе микобоксов в едином информационном центре.

Кроме всего прочего, нужно учесть, что для Алтайского края проект по мобильному сетевому выращиванию грибов является актуальным еще и потому, что в нем есть экологическая составляющая. Дело в том, что отходы зерновых и масличных культур, выращиваемых в больших объемах в регионе, будут использоваться разработчиками проекта для создания субстрата, на котором и растут грибы.

В долгосрочных планах СКБ «Умник» – заняться также работой по созданию биологических средств, предназначенных для защиты растений. Сегодня для сохранения урожая и борьбы с вредителями используются разнообразные ядохимикаты, а можно было бы без всякого воздействия на окружающую среду применять биологические способы борьбы, как это уже делается в мире, причем затраты на обработку посевов увеличиваются не так уж значительно.