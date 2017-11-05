Что такое клапан ЕГР?

Предназначение клапана EGR заключается в том, что он участвует в процессе распада выхлопных (отходящих) газов и преобразования полученных веществ с целью уменьшения выбросов в атмосферу такого загрязнителя, как оксид азота.

Он расположен под капотом транспортного средства на двигателе – на сайте https://ZMParts.ru можно подобрать клапан ЕГР Hyundai Santa. Клапан устанавливают на двигатели бензинового класса (исключая турбированные), и на двигатели класса дизельного. А заглушка данного клапана позволяет снизить выделение в атмосферу вышеупомянутого вещества.

Дело в том, что излишек воздуха в дизельном двигателе образует огромный объем оксидов такого элемента, как азот. А при использовании рассматриваемого нами клапана наблюдается снижение данных веществ до пятидесяти процентов. Таким образом, улучшается экологическая ситуация. Помимо этого происходит уменьшение насосных потерь при снижении разряжения (определенным количеством поступивших отходных газов) во впускном устройстве (коллекторе). В данном случае наблюдается снижение топливных расходов на два-три процента. Это касается бензиновых двигателей. А функционирование при температуре, сниженной до определенного уровня, предотвращает возникновение в них детонации. Функционирование дизельных двигателей в данном случае также улучшается, а показатели выброса сажи при использовании данного клапана уменьшаются на десять процентов.

Принцип функционирования рассматриваемой нами системы таков. Отработанные газы (определенный их объем) возвращаются назад – во впускное устройство. Затем они смешиваются с топливом и поступившим воздухом и, подзарядившись данной смесью, продвигаются снова в цилиндры. Объем их определяется электронным блоком, управляющим системами в автомобиле (ECU) по запрограммированной при изготовлении автомобиля схеме, основанной на показаниях датчиков, отображающих температуру жидкости, которая выполняет охлаждающую функцию, давление и расход воздуха, а также на показаниях приспособления, определяющего температуру воздушной массы во впускном устройстве (на отдельных моделях отсутствует).

Таким образом, данный элемент в общем играет важную функцию, однако время его функционирования ограничено, поэтому через определенное время систему, в зависимости от ее состояния, необходимо будет почистить, заглушить или заменить.