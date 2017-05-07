Доказано, что человек от своих предков наследует не только некоторые болезни, но еще и конкретные модели поведения. Этим и можно объяснять то, что часто добропорядочный человек бедствует, а, например, негодяи процветают и живут полноценной жизнью. Отметим, что ролевые модели поведения, в основном, становятся причинами неудач человека. Для того чтобы избавиться от всего этого, необходим раз и навсегда разбираться с наследственными, генетическими причинами. Для этой цели ученые после длительных исследований открыли науку психогенетика. Перейдя на сайт psihogenetika.com можно узнать, что такое психогенетика. Здесь вы найдете ответы на все непонятные вопросы, связанные с психогенетикой. Психогенетика –специальная наука, область знаний, которая исследует наследственность психофизиологических и психических свойств человека. Отметим, что данная наука исследует только те психологические свойства, которые возникли на стыке наследственности. В последние годы психогенетика постоянно развивается и становится все больше популярным. Одним словом, психогенетика изучает взаимодействие и соотношение наследственности и той среды, где и формировались психологические особенности человека. В психогенетике существуют такие методы, как:

близнецов;

генеалогический;

популяционный;

приемных детей.

Согласно этим методам индивидуальные характеристики психики человека, в основном, зависят именно от генетики, и они передаются наследственно. С помощью этих методов можно максимально четко узнать влияние генетики и среды. Одним из самых четких и результативных методов является метод близнецов, который изучает сходства близнецов. Популяционный метод дает возможность исследовать распространение аномалий или генов. Генеалогические метод дает возможность исследовать сходства различных факторов между родственниками. Отметим, что в этом случае исследуются факторы родственников некоторых поколений. И наконец, метод приемных детей позволяет сравнить одновременно сходства между ребенком и его настоящими родителями, а также между ребенком и его приемными родителями.

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