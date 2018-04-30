Что включает в себя аудит сайта?

Перейдя по ссылке https://www.studio-up.com.ua/seo-analysis.html можно получить информацию о аудите сайта. Аудит сайта — это исследование определенных причин воздействия на его раскрутку в поисковых системах, посещаемость и конверсию.

От полноценности и объективности выполнения аудита зависит успех проекта.

Цели и задачи проверки

Цели и задачи аудита состоят в следующем:

определение факторов малой известности сайта;

исследование поведенческих факторов;

полноценному исследованию проекта;

исследование определенных страничек ресурса.

По результатам исследования, профессионал определяет причины и назначает действия по их устранению, т.е. выдает четкие рекомендации по удалению допущенных недочетов. Аудит можно провести сам владелец сайта или же он может обратится в специализированную компанию, например, «Студия Ап». В первом варианте возможно сильно сэкономить, однако если аудит будет проведен некачественно, то в результате можно потерять больше, чем выиграть. Любая раскрутка ресурса должна начинается не с приобретения массы ссылок, а конкретно с полноценного исследования. Тогда возможно сильно сэкономить, как на следующих денежных затратах, так и на времени, которое будет необходимо на проверку сайта в последующем. Итогом проверки становится чек-лист с положительными или негативными оценками, на основе которого составляется четкий план обязательных последующих действий.

Какой аудит может проводится

Проверка безопасности ресурса является важнейшей составляющей каждого проекта, это своеобразная защита от различных угроз. Техническая проверка сайта заключается в анализе корректности работы ресурса, динамики и качества разработки. Проверка поисковой оптимизации – это определение недочетов оптимизации. Аудит поисковой раскрутки – это определение недочетов при размещении текстов на других площадках. Проверка комфортности использования дает возможность определить причины, неудобные для пользователя.

В какое время необходимо проводить аудит

Признаки, по которым можно определить, что необходимо провести аудит ресурса: невысокая конверсия или очень маленькая посещаемость сайта; сайт находится на низших ступенях рейтинга поисковиков; ресурс по определенным причинам подвергся наказанию поисковиками и теперь необходимо его реабилитировать.

С какой частотой требуется выполнять аудит

Лучше всего проверку проводить регулярно, а не ждать, когда индекс качества сайта сильно снижается. Предотвратить и перехватить ошибки проще, чем их исправлять. В действительности полноценный аудит проводится не часто. Первую проверки проводят при запуске проекта, чтобы скорректировать политику продвижения сайта. Следующий аудит советуют проводить по окончанию работ по оптимизации, для оценки их эффективности. В последующем проверку проводят по необходимости. Однако, в любой ситуации не нужно ждать наступления критического момента.