Что включает в себя аудит сайта?

mavit
Автор: mavit Апрель 30, 2018 16:05

Что включает в себя аудит сайта?

Перейдя по ссылке https://www.studio-up.com.ua/seo-analysis.html можно получить информацию о аудите сайта. Аудит сайта — это исследование определенных причин воздействия на его раскрутку в поисковых системах, посещаемость и конверсию.

От полноценности и объективности выполнения аудита зависит успех проекта.

Цели и задачи проверки

Цели и задачи аудита состоят в следующем:

определение факторов малой известности сайта;

исследование поведенческих факторов;

полноценному исследованию проекта;

исследование определенных страничек ресурса.

По результатам исследования, профессионал определяет причины и назначает действия по их устранению, т.е. выдает четкие рекомендации по удалению допущенных недочетов. Аудит можно провести сам владелец сайта или же он может обратится в специализированную компанию, например, «Студия Ап». В первом варианте возможно сильно сэкономить, однако если аудит будет проведен некачественно, то в результате можно потерять больше, чем выиграть. Любая раскрутка ресурса должна начинается не с приобретения массы ссылок, а конкретно с полноценного исследования. Тогда возможно сильно сэкономить, как на следующих денежных затратах, так и на времени, которое будет необходимо на проверку сайта в последующем. Итогом проверки становится чек-лист с положительными или негативными оценками, на основе которого составляется четкий план обязательных последующих действий.

Какой аудит может проводится

Проверка безопасности ресурса является важнейшей составляющей каждого проекта, это своеобразная защита от различных угроз. Техническая проверка сайта заключается в анализе корректности работы ресурса, динамики и качества разработки. Проверка поисковой оптимизации – это определение недочетов оптимизации. Аудит поисковой раскрутки – это определение недочетов при размещении текстов на других площадках. Проверка комфортности использования дает возможность определить причины, неудобные для пользователя.

В какое время необходимо проводить аудит

Признаки, по которым можно определить, что необходимо провести аудит ресурса: невысокая конверсия или очень маленькая посещаемость сайта; сайт находится на низших ступенях рейтинга поисковиков; ресурс по определенным причинам подвергся наказанию поисковиками и теперь необходимо его реабилитировать.

С какой частотой требуется выполнять аудит

Лучше всего проверку проводить регулярно, а не ждать, когда индекс качества сайта сильно снижается. Предотвратить и перехватить ошибки проще, чем их исправлять. В действительности полноценный аудит проводится не часто. Первую проверки проводят при запуске проекта, чтобы скорректировать политику продвижения сайта. Следующий аудит советуют проводить по окончанию работ по оптимизации, для оценки их эффективности. В последующем проверку проводят по необходимости. Однако, в любой ситуации не нужно ждать наступления критического момента.

Читайте также

mavit
Автор: mavit Апрель 30, 2018 16:05
Оставить комментарий

Нет комментариев

Ваш комментарий будет первым!

Стань первым, то выскажет свое мнение относительно этой статьи.

Оставить комментарий
Посмотреть комментарии

Оставить комментарий

Оставляя комментарий, Вы соглашаетесь с условиями пользовательского соглашения

Новости

Комментарии

  • Denis

    Denis

    Но почему бы не использовать тут возможности полного привода Рено вкупе с вполне взрослым дорожным просветом? Лесные дороги, которые местные…

    Читать статью
  • Илюхин

    Илюхин

    Скажите, вот у меня эмаль потрескана причем не чуть-чуть, в зеркало видно отчетливо, такая процедура не ухудшит состояние эмали? Не…

    Читать статью
  • Наталья

    Наталья

    Дельные советы, казалось бы знаешь всё по отдельности, но всегда игнорируешь их :)

    Читать статью
  • Dima

    Dima

    Но почему бы не использовать тут возможности полного привода Рено вкупе с вполне взрослым дорожным просветом? Лесные дороги, которые местные…

    Читать статью
  • Аполлинария

    Аполлинария

    Здравствуйте,с какого числа набор на 2018-2019 год?

    Читать статью

Фото

Детский сад № 57 «Радуга»: детство не кончается никогда!

4 Фотографии Все фотографии

Закрытие фестиваля «Земляки». 9 августа 2015 года

71 Фотографии Все фотографии

Соревнования по скоростному маневрированию. 9 августа 2015 года

47 Фотографии Все фотографии