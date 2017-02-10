Чувство любви способно бороться с депрессией

Психологи из Канады выразили уверенность, что чувство любви может победить стресс и депрессию.

Специалисты опросили почти полторы тысячи пар о чувстве депрессии, чувстве собственного достоинства и взаимной поддержке.

Выяснилось, что поддержка со стороны партнера помогала людям с депрессией справится со стрессом и повышала их чувство собственного достоинства.

Ранее исследователи заявили, что любовь могла развитья из заставляющего отца защищать своих детей инстинкта. Ученые проанализировали поведение обезьян и дельфинов. Эксперты пришли к выводу, что любовь самца к самке, а позже мужчины к женщине могла возникнуть из родительского инстинкта. Самец был обязан защищать свое потомство от представителей своего же вида.