Чувство любви способно бороться с депрессией

Психологи из Канады выразили уверенность, что чувство любви может победить стресс и депрессию.
Специалисты опросили почти полторы тысячи пар о чувстве депрессии, чувстве собственного достоинства и взаимной поддержке.
Выяснилось, что поддержка со стороны партнера помогала людям с депрессией справится со стрессом и повышала их чувство собственного достоинства.
Ранее исследователи заявили, что любовь могла развитья из заставляющего отца защищать своих детей инстинкта. Ученые проанализировали поведение обезьян и дельфинов. Эксперты пришли к выводу, что любовь самца к самке, а позже мужчины к женщине могла возникнуть из родительского инстинкта. Самец был обязан защищать свое потомство от представителей своего же вида.
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