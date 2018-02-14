День российской науки отмечают 8 февраля в алтайских вузах

Сегодня, 8 февраля, в нашей стране отмечают День российской науки. В вузах Алтайского края по традиции в четверг пройдут фестивали и конференции.
В частности, 7 и 8 февраля разнообразная программа ждет гостей классического университета. Пройдет цикл публичных лекций.
Например, доцент кафедры радиофизики и теоретической физики, проректор по развитию международной деятельности АлтГУ, кандидат физико-математических наук Роман Райкин посвятит рассказ неразгаданным тайнам космических лучей. Ведущий научный сотрудник лаборатории междисциплинарного изучения археологии Западной Сибири и Алтая, кандидат исторических наук Николай Серегин объяснит, что происходило в регионе в эпоху Великого переселения народов.
Читайте также
Нет комментариев
Оставить комментарий
Новости
Комментарии
-
Анна
А училище для корекционных детей платное еслив закончил одно образованиеЧитать статью
-
просто супер! 2февраля состоится их выступление в Великих ЛукахЧитать статью
-
Stroitelstvo.Guru
Гипсовая штукатурка используется только внутри помещений и позволяет получить очень гладкую белую поверхность, готовую к финальной отделке.Читать статью
-
Таня
Я хочу поступить на менеджмент после 9, какие документы надо, сколько учиться и когда день открытых дверей?Читать статью
-
Василий
Интересная игра.Читать статью
Стань первым, то выскажет свое мнение относительно этой статьи.Оставить комментарий