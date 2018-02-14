День российской науки отмечают 8 февраля в алтайских вузах

Сегодня, 8 февраля, в нашей стране отмечают День российской науки. В вузах Алтайского края по традиции в четверг пройдут фестивали и конференции.

В частности, 7 и 8 февраля разнообразная программа ждет гостей классического университета. Пройдет цикл публичных лекций.

Например, доцент кафедры радиофизики и теоретической физики, проректор по развитию международной деятельности АлтГУ, кандидат физико-математических наук Роман Райкин посвятит рассказ неразгаданным тайнам космических лучей. Ведущий научный сотрудник лаборатории междисциплинарного изучения археологии Западной Сибири и Алтая, кандидат исторических наук Николай Серегин объяснит, что происходило в регионе в эпоху Великого переселения народов.