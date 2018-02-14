День российской науки отмечают 8 февраля в алтайских вузах

Александр
Автор: Александр Февраль 14, 2018 05:45

Сегодня, 8 февраля, в нашей стране отмечают День российской науки. В вузах Алтайского края по традиции в четверг пройдут фестивали и конференции.

В частности, 7 и 8 февраля разнообразная программа ждет гостей классического университета. Пройдет цикл публичных лекций.

Например, доцент кафедры радиофизики и теоретической физики, проректор по развитию международной деятельности АлтГУ,  кандидат физико-математических наук Роман Райкин посвятит рассказ неразгаданным тайнам космических лучей. Ведущий научный сотрудник лаборатории междисциплинарного изучения археологии Западной Сибири и Алтая, кандидат исторических наук Николай Серегин объяснит, что происходило в регионе в эпоху Великого переселения народов.

Читайте также

Александр
Автор: Александр Февраль 14, 2018 05:45
Оставить комментарий

Нет комментариев

Ваш комментарий будет первым!

Стань первым, то выскажет свое мнение относительно этой статьи.

Оставить комментарий
Посмотреть комментарии

Оставить комментарий

Оставляя комментарий, Вы соглашаетесь с условиями пользовательского соглашения

Новости

Комментарии

  • Анна

    Анна

    А училище для корекционных детей платное еслив закончил одно образование

    Читать статью

  • просто супер! 2февраля состоится их выступление в Великих Луках

    Читать статью
  • Stroitelstvo.Guru

    Stroitelstvo.Guru

    Гипсовая штукатурка используется только внутри помещений и позволяет получить очень гладкую белую поверхность, готовую к финальной отделке.

    Читать статью
  • Таня

    Таня

    Я хочу поступить на менеджмент после 9, какие документы надо, сколько учиться и когда день открытых дверей?

    Читать статью
  • Василий

    Василий

    Интересная игра.

    Читать статью

Фото

Детский сад № 57 «Радуга»: детство не кончается никогда!

4 Фотографии Все фотографии

Закрытие фестиваля «Земляки». 9 августа 2015 года

71 Фотографии Все фотографии

Соревнования по скоростному маневрированию. 9 августа 2015 года

47 Фотографии Все фотографии