Депозитарий для археологических находок планируют построить на Алтае

В Республике Алтай собираются построить депозитарий для хранения археологических находок. Многие находки с Алтая находятся в музеях Санкт-Петербурга, Новосибирска, Барнаула, Кемерова, Бийска и Томска. А в самой Республике нет соответствующих помещений.

На территории региона находится до 30 тыс. археологических памятников всех исторических эпох от раннего каменного века до позднего средневековья, сообщает официальный сайт Республики.

На временном хранении в Национальном музее А. В. Анохина в Горно-Алтайске находится почти 10 тыс. археологических находок.

В Союзе музеев России недавно поднимали вопрос создания в регионах мест хранения для археологических коллекций.

Поэтому правительство региона направило в Минкультуры РФ письмо, в котором говорится, что местная власть готова предоставить под строительство фондохранилища земельный участок со всеми коммуникациями. Организацию местное правительство намерено взять на свой баланс и финансировать.