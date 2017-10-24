Депрессия сокращает жизнь — исследование

Тоска и тревога, ничего не радует и ничего не хочется, даже шевелиться. Эта болезнь значительно снижает трудоспособность человека, в некоторых критических случаях полностью ее истребляет. Да, речь идет о депрессии.

Совсем недавно ученые из Канады выявили взаимосвязь между депрессией и продолжительностью жизни. Глобальный анализ проводили на протяжении 50 лет. Участниками исследования стали люди разного пола и возраста.

Согласно результатам, депрессия, действительно, влияет на продолжительность жизни. Причем больше преждевременной смерти были подвержены мужчины. Из-за пессимистического настроя в жизни они на два-три раза чаще умирали раньше своих сверстников, а женщины — в 1,5 раза чаще, сообщает издание Cmaj.

Самое важное, число случаев сокращения продолжительности жизни «депрессивных» женщин с 1992 по 2011 год выросли на 50%, пишут «Дни.ру».