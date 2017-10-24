Депрессия сокращает жизнь — исследование

Тоска и тревога, ничего не радует и ничего не хочется, даже шевелиться. Эта болезнь значительно снижает трудоспособность человека, в некоторых критических случаях полностью ее истребляет. Да, речь идет о депрессии.
Совсем недавно ученые из Канады выявили взаимосвязь между депрессией и продолжительностью жизни. Глобальный анализ проводили на протяжении 50 лет. Участниками исследования стали люди разного пола и возраста.
Согласно результатам, депрессия, действительно, влияет на продолжительность жизни. Причем больше преждевременной смерти были подвержены мужчины. Из-за пессимистического настроя в жизни они на два-три раза чаще умирали раньше своих сверстников, а женщины — в 1,5 раза чаще, сообщает издание Cmaj.
Самое важное, число случаев сокращения продолжительности жизни «депрессивных» женщин с 1992 по 2011 год выросли на 50%, пишут «Дни.ру».
Читайте также
Нет комментариев
Оставить комментарий
Новости
Комментарии
-
Альбина
Отличный посредник.Читать статью
-
Альбина
Классный сервис. Постоянно пользуюсь. Очень быстрая доставка из США до Москвы посылка доезжает за 7 дней.Читать статью
-
Екатерина
А какой проходной балл???Читать статью
-
Андрей
Нравится статьяЧитать статью
-
Анна
Какие предметы нужно сдавать что бы поступить на специалиста по туризму ?Читать статью
Стань первым, то выскажет свое мнение относительно этой статьи.Оставить комментарий