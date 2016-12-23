Дети различают запахи с пятилетнего возраста — ученые

Ученые из США провели ряд исследований и рассказали, что запах влияет на поведение ребенка с пятилетнего возраста.

По мнению экспертов, именно в этом возрасте ребята начинают усваивать информацию с помощью запахов. В эксперименте приняли участие 140 малышей от 3 до 11 лет.

Так, в течение трех секунд дети ощущали запах розы, рыбы и отсутствие аромата. Затем им нужно было сопоставить их с изображением человека со счастливым выражением лица и выражением, демонстрирующим отвращение.

Ребята младше пяти лет подавляющим большинством выбирали счастливое лицо, не обращая внимание на запах, а вот дети старше ассоциировали приятный аромат в пользу улыбающегося лица, а неприятный – в пользу недовольного лица, передает наш сайт