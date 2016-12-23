Дети различают запахи с пятилетнего возраста — ученые

Александр
Автор: Александр Декабрь 23, 2016 08:45

Ученые из США провели ряд исследований и рассказали, что запах влияет на поведение ребенка с пятилетнего возраста.

По мнению экспертов, именно в этом возрасте ребята начинают усваивать информацию с помощью запахов. В эксперименте приняли участие 140 малышей от 3 до 11 лет.

Так, в течение трех секунд  дети ощущали запах розы, рыбы и отсутствие аромата. Затем им нужно было сопоставить их с изображением человека со счастливым выражением лица и выражением, демонстрирующим отвращение.

Ребята младше пяти лет подавляющим большинством выбирали счастливое лицо, не обращая внимание на запах, а вот дети старше ассоциировали приятный аромат в пользу улыбающегося лица, а неприятный – в пользу  недовольного лица, передает наш сайт

Читайте также

Александр
Автор: Александр Декабрь 23, 2016 08:45
Оставить комментарий

Нет комментариев

Ваш комментарий будет первым!

Стань первым, то выскажет свое мнение относительно этой статьи.

Оставить комментарий
Посмотреть комментарии

Оставить комментарий

Оставляя комментарий, Вы соглашаетесь с условиями пользовательского соглашения

Новости

Комментарии

  • Валентина

    Валентина

    Потому,что пожилым людям работать с карточками не привычное дело ....И требуется много нервных усилий чтобы произвести определенную операцию с…

    Читать статью
  • Иван

    Иван

    А где у неё Российский патриотизм?

    Читать статью
  • Маша

    Маша

    Мне лично аудиокурсы помогали. Но все-таки лучше доверить это профессионалам, я вот EnglishDom окончила, например. Можно сериалы смотреть на английским.…

    Читать статью
  • Иван

    Иван

    все по делу

    Читать статью
  • first state

    first state

    ТВАРИ!!!

    Читать статью

Фото

Детский сад № 57 «Радуга»: детство не кончается никогда!

4 Фотографии Все фотографии

Закрытие фестиваля «Земляки». 9 августа 2015 года

71 Фотографии Все фотографии

Соревнования по скоростному маневрированию. 9 августа 2015 года

47 Фотографии Все фотографии