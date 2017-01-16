Дети с тяжелым характером становятся успешными людьми

Учёные провели опыт, в исследовании приняли участие дети от 8 до 12 лет. Через 40 лет были подведены результаты.

Выяснилось, что дети, которые демонстрировали чаще всего непокорность, в будущем увенчались успехами в бизнесе, в сравнении со скромными участниками опыта.

Специалисты резюмировали, что у своевольных детей оказался конкурентоспособный характер в плане богатства, передает наш сайт.

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