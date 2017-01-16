Дети с тяжелым характером становятся успешными людьми

Учёные провели опыт, в исследовании приняли участие дети от 8 до 12 лет. Через 40 лет были подведены результаты.
Выяснилось, что дети, которые демонстрировали чаще всего непокорность, в будущем увенчались успехами в бизнесе, в сравнении со скромными участниками опыта.
Специалисты резюмировали, что у своевольных детей оказался конкурентоспособный характер в плане богатства, передает наш сайт.
Фото: pixabay.com
Вконтакте
Одноклассники
Google+
Читайте также
Оставить комментарий
Нет комментариев
Посмотреть комментарии
Оставить комментарий
пользовательского соглашения
Новости
Комментарии
-
Николай
Это, же надо обладать такой интуицией, что бы сразу попасть туда,куда надо из тысячи видов выбрать самый удачный. при очень…Читать статью
-
Нет только после 11 клЧитать статью
-
Наталья
Ну наконец-то! А то столько лет думали, что углеводы причина, а оказалось углеводы!!! Браво!Читать статью
-
Саша
Вы суперЧитать статью
-
Валентин
Скомпрометировал девушку, конечно. После его скандалов с проституткой....Читать статью
Стань первым, то выскажет свое мнение относительно этой статьи.Оставить комментарий