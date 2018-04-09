Динозавров погубил не астероид, а цветы – ученые

Двое ученых из американского университета Олбани Гордон Гэллап и Майкл Фредерик выдвинули теорию, согласно которой не астероид, как принято считать, а цветковые растения. По мнению специалистов, в те времена на планете были распространены покрытосеменные растения, многие из которых могли быть ядовитыми.

Ученые полагают, что растительноядные динозавры питались этими растениям, не отличая их от съедобных, и поэтому постоянно травились. Травоядных становилось все меньше, и хищникам, как полагают Гэллап и Фредерик, становилось не на кого охотиться. В итоге все динозавры постепенно вымерли, пишет Goroday.ru.

Стоит отметить, похожую версию палеонтологи выдвигали десятки лет назад. Но ее сразу же опровергли. Дело в том, что, по информации ученых, покрытосеменные растения были распространены в ранний меловой период в динозавры вымерли в поздний мел. Между первым и вторым событием прошли десятки миллионов лет, в течение которых динозавры жили и здравствовали на Земле.