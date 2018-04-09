Динозавров погубил не астероид, а цветы – ученые

Александр
Автор: Александр Апрель 9, 2018 05:45

Двое ученых из американского университета Олбани Гордон Гэллап и Майкл Фредерик выдвинули теорию, согласно которой не астероид, как принято считать, а цветковые растения. По мнению специалистов, в те времена на планете были распространены покрытосеменные растения, многие из которых могли быть ядовитыми.

Ученые полагают, что растительноядные динозавры питались этими растениям, не отличая их от съедобных, и поэтому постоянно травились. Травоядных становилось все меньше, и хищникам, как полагают Гэллап и Фредерик, становилось не на кого охотиться. В итоге все динозавры постепенно вымерли, пишет Goroday.ru.

Стоит отметить, похожую версию палеонтологи выдвигали десятки лет назад. Но ее сразу же опровергли. Дело в том, что, по информации ученых, покрытосеменные растения были распространены в ранний меловой период в динозавры вымерли в поздний мел. Между первым и вторым событием прошли десятки миллионов лет, в течение которых динозавры жили и здравствовали на Земле. 

Читайте также

Александр
Автор: Александр Апрель 9, 2018 05:45
Оставить комментарий

Нет комментариев

Ваш комментарий будет первым!

Стань первым, то выскажет свое мнение относительно этой статьи.

Оставить комментарий
Посмотреть комментарии

Оставить комментарий

Оставляя комментарий, Вы соглашаетесь с условиями пользовательского соглашения

Новости

Комментарии

  • Сергей

    Сергей

    Спасибо! Очень познавательная статья про окна. Фирма толковая, позвонил по общался с менеджером.

    Читать статью
  • hacker

    hacker

    Бесплатный Play Маркете

    Читать статью
  • Надежда

    Надежда

    Вчера нанесли на стену. Честно говоря, очень боялись большого веса и ширины полотна... Но... Как-то все гладко прошло. Как раз…

    Читать статью
  • пенсионер

    пенсионер

    дед оружие оппозиции готовил

    Читать статью
  • владимир

    владимир

    сделал дед хоэяйственный нож уже целое производство палку можно срубить легко не сходя с места

    Читать статью

Фото

Детский сад № 57 «Радуга»: детство не кончается никогда!

4 Фотографии Все фотографии

Закрытие фестиваля «Земляки». 9 августа 2015 года

71 Фотографии Все фотографии

Соревнования по скоростному маневрированию. 9 августа 2015 года

47 Фотографии Все фотографии