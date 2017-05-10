Для каких целей делают спектральный анализ волос?

Все, что происходит с человеком, обязательно отражается на волосах. О том, насколько правильный и здоровый образ жизни ведет человек, можно узнать, если сделать спектральный анализ волос. Для роста волос необходимы в организме человека следующие вещества: кровь, а также еще и межклеточная жидкость и лимфа. Питаясь всем этим, волос получает все необходимое и это, безусловно, влияет на то, каким будет его состав. Если провести анализ человеческого волоса, то можно в нем выделить более семидесяти микроэлементов, а также проследить то, как в процессе его эволюции менялся и его состав. Чтобы понять, какие вещества нужны человеческому организму, а каких все-таки уже слишком много, то необходимо сделать такой анализ волос. Многие люди страдают от разных заболеваний, но редко кто желает воспользоваться таким анализом. Все это происходит из-за незнания человека того, как можно выявить все проблемы в своем организме. Известно, что, проведя анализ волоса, можно выявить многие заболевания, среди которых болезни крови, даже анемия, различные заболевания сердечно-сосудистой системы, аллергия и астма, разнообразные проблемы с пищеварительной системой, а также еще и ослабление иммунитета, общая слабость и быстрая утомляемость.

Но стоит не только желать сделать такой анализ, но и следует изучить правила такой сдачи, чтобы потом не возникало проблем с тем, что анализ получился неудачным, неправильным или совсем не получился. Так, чтобы анализ на наличие и количественный состав микроэлементов получился правильным и верным, необходимо выполнить несколько этапов. Прежде всего, нужно начать с того, чтобы срезать несколько прядей с головы, но только с разных ее участков. Обязательно необходимо срезать хотя бы один волос с затылка, лучше ближе к шее. Длина таких срезанных волос должна быть примерно от трех до пяти сантиметров. Если же волосы очень короткие, то тогда просто стрижете их, а если длинные, то тогда необходим тот материал, который был ближе к корням расположен. Остается положить их в чистый бумажный конверт, а из другого материала нельзя, и лично отвезти все это в лабораторию, где будет проводиться такой анализ.

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