Для колонизации Марса могут создать генномодифицированных людей

Основатель и владелец компании SpaceХ миллиардер Илон Маск заявил о проекте, который, по его мнению, решит проблему тотальной колонизации Марса. Несмотря на скептические комментарии и предостережения ученых он всерьез собирается создать генномодифицированных людей, которые смогут противостоять всем рискам нахождения в условиях дальнего космоса.

Макс уверен: несовершенство человеческого организма не должно мешать колонизации Марса, пишет Vistanews.ru. Как полагает энтузиаст, если изменить генную структуру человека, то станет возможным преодоление главного препятствия, из-за которого люди не могут выйти за пределы околоземной орбиты – речь идет о влиянии космической радиации.

Исследования по модификации генов уже идут. Маск собирается вложить в них немалые деньги, чтобы наука вышла в этом направлении на новый уровень. Также биологи пытаются модифицировать продукты питания под условия космической радиации.

SpaceХ – американская компания, выпускающая космическую технику. Она разработала ракеты-носители Falcon 1 и Falcon 9, а также космический корабль Dragon.