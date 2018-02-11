Для колонизации Марса могут создать генномодифицированных людей

Александр
Автор: Александр Февраль 11, 2018 23:46

Основатель и владелец компании SpaceХ миллиардер Илон Маск заявил о проекте, который, по его мнению, решит проблему тотальной колонизации Марса. Несмотря на скептические комментарии и предостережения ученых он всерьез собирается создать генномодифицированных людей, которые смогут противостоять всем рискам нахождения в условиях дальнего космоса. 

Макс уверен: несовершенство человеческого организма не должно мешать колонизации Марса, пишет Vistanews.ru. Как полагает энтузиаст, если изменить генную структуру человека, то станет возможным преодоление главного препятствия, из-за которого люди не могут выйти за пределы околоземной орбиты – речь идет о влиянии космической радиации.

Исследования по модификации генов уже идут. Маск собирается вложить в них немалые деньги, чтобы наука вышла в этом направлении на новый уровень. Также биологи пытаются модифицировать продукты питания под условия космической радиации.

SpaceХ – американская компания, выпускающая космическую технику. Она разработала ракеты-носители Falcon 1 и Falcon 9, а также космический корабль Dragon. 

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Александр
Автор: Александр Февраль 11, 2018 23:46
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