Дом с припаркованным космическим кораблем нашли на Марсе

Ученые увидели на поверхности Марса жилой дом и припаркованный космический корабль, а также двух жителей.
Если фото приблизить, можно увидеть окна в доме и космический корабль, который припарковали недалеко от жилплощади.
Уфологи уверены, без опыта очень трудно отличить рельеф от инопланетных строений и единиц техники. Снимки передали NASA, передает портал наш сайт.
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