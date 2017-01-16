Дом с припаркованным космическим кораблем нашли на Марсе

Ученые увидели на поверхности Марса жилой дом и припаркованный космический корабль, а также двух жителей.

Если фото приблизить, можно увидеть окна в доме и космический корабль, который припарковали недалеко от жилплощади.

Уфологи уверены, без опыта очень трудно отличить рельеф от инопланетных строений и единиц техники. Снимки передали NASA, передает портал наш сайт.