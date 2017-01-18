Донорство является причиной долголетия — ученые

Ученые выдвинули гипотезу о том, что люди, которые регулярно сдают кровь на донорство, живут дольше других.
К слову, ранее ученые доказали, что донорство никак не вредит человеческому организму.
По мнению экспертов, для долгой жизни потребуется, чтобы кровь в организме человека всё время обновлялась.
В ходе исследования выяснилось, что долго прожили те люди, которые за всю жизнь сдали на донорство несколько литров крови. Из-за обновления крови человек меньше болеет, у него усиливается иммунитет, кожа остается эластичной и молодой, наш сайт.
Фото: pixabay.com
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