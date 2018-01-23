Достижения польской медицины

Медицинская помощь в Польше оказывается в частных небольших клиниках и в государственных медицинских учреждениях. Иностранцам для получения медицинской помощи необходимо быть легально работающими и застрахованными, так как взносы, отчисляемые с его зарплаты, покроют его лечение в Польше.

В стране, вошедшей в Европейский Союз, действует уникальный проект «Европа медицинская», который упрощает трудоустройство медицинских работников из стран бывшего СССР.

Целью проекта является быстрый доступ к трудоустройству медперсонала, если необходимо, то к обучению и стажировкам на территории страны.

В Польше имеются учреждения, которые вошли в историю, применением медицинских инноваций. К ним относятся:

• Университетский госпиталь для детей, где применяется современная новая техника, поддерживающая организм ребёнка при осложнённых ситуациях. Госпиталь обладает аппаратом производящим одиночное кровообращение и вентиляцию лёгких;

• Люблинский Университет работает над исследованием некрупных животных, и достаточно успешно провёл имплантацию эндопротеза собачьей конечности;

• Вроцлавский Университетский клинический госпиталь прославился такой операцией, как «Восстановление нервной ткани спинного мозга», которая была сделана самой первой. После удачно проведённой операции у больного стали восстанавливаться те функции, которые связаны с движением. Она, до настоящего времени, считается уникальной;

• В Польше впервые было применено биологическое устройство, диагностирующее раковые изменения в молочных железах на ранних стадиях. Это многим женщинам поможет избежать операции, при вовремя начатом лечении. Сегодня идут разработки специального устройства, которое возможно будет использовать в домашних условиях;

• Лодзинский политехнический университет внёс большой вклад в борьбу с разными видами онкологии. Он сделал предложение об использовании нано частиц золота, в качестве проводников цитотоксических лекарств;

• Многие частные клиники, борясь с большой конкуренцией среди медицинских учреждений, предлагают больным доступные цены на лечение, после того, как он заключит индивидуальный договор. Если у больного трудно диагностируемое заболевание, его направляют в государственный специализированный медицинский центр, где пациент получает комплексное лечение.