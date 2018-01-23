Достижения польской медицины

mavit
Автор: mavit Январь 23, 2018 04:29

Достижения польской медицины

Медицинская помощь в Польше оказывается в частных небольших клиниках и в государственных медицинских учреждениях. Иностранцам для получения медицинской помощи необходимо быть легально работающими и застрахованными, так как взносы, отчисляемые с его зарплаты, покроют его лечение в Польше.

 В стране, вошедшей в Европейский Союз, действует уникальный проект «Европа медицинская», который упрощает трудоустройство медицинских работников из стран бывшего СССР.
Целью проекта является быстрый доступ к трудоустройству медперсонала, если необходимо, то к обучению и стажировкам на территории страны.
В Польше имеются учреждения, которые вошли в историю, применением медицинских инноваций. К ним относятся:

• Университетский госпиталь для детей, где применяется современная новая техника, поддерживающая организм ребёнка при осложнённых ситуациях. Госпиталь обладает аппаратом производящим одиночное кровообращение и вентиляцию лёгких;

• Люблинский Университет работает над исследованием некрупных животных, и достаточно успешно провёл имплантацию эндопротеза собачьей конечности;

• Вроцлавский Университетский клинический госпиталь прославился такой операцией, как «Восстановление нервной ткани спинного мозга», которая была сделана самой первой. После удачно проведённой операции у больного стали восстанавливаться те функции, которые связаны с движением. Она, до настоящего времени, считается уникальной;

• В Польше впервые было применено биологическое устройство, диагностирующее раковые изменения в молочных железах на ранних стадиях. Это многим женщинам поможет избежать операции, при вовремя начатом лечении. Сегодня идут разработки специального устройства, которое возможно будет использовать в домашних условиях;

• Лодзинский политехнический университет внёс большой вклад в борьбу с разными видами онкологии. Он сделал предложение об использовании нано частиц золота, в качестве проводников цитотоксических лекарств;

• Многие частные клиники, борясь с большой конкуренцией среди медицинских учреждений, предлагают больным доступные цены на лечение, после того, как он заключит индивидуальный договор. Если у больного трудно диагностируемое заболевание, его направляют в государственный специализированный медицинский центр, где пациент получает комплексное лечение.

 

Читайте также

mavit
Автор: mavit Январь 23, 2018 04:29
Оставить комментарий

Нет комментариев

Ваш комментарий будет первым!

Стань первым, то выскажет свое мнение относительно этой статьи.

Оставить комментарий
Посмотреть комментарии

Оставить комментарий

Оставляя комментарий, Вы соглашаетесь с условиями пользовательского соглашения

Новости

Комментарии

  • Александр

    Александр

    Очень сложно найти какую либо работу за границей. Нужно очень много документов, да и вообще, вакансию трудно где-то найти.

    Читать статью
  • ЕГОР

    ЕГОР

    я хочю поступить на сварщика на базе 9 класса

    Читать статью
  • Данил Сафронов

    Данил Сафронов

    У меня вопрос,я искал то,где в Бийске обучают барменов и официантов,мне выдало это училище,но зайдя сюда,не написано по поводу этих…

    Читать статью
  • Артем

    Артем

    Сколько стоит заочное обучение на учителя физической культуры

    Читать статью
  • Лена

    Лена

    Сегодня было нападение стаи бродячих собак на 9 - ти летнего ребёнка...кто там такой добрый и умный,я сообща адрес можете…

    Читать статью

Фото

Детский сад № 57 «Радуга»: детство не кончается никогда!

4 Фотографии Все фотографии

Закрытие фестиваля «Земляки». 9 августа 2015 года

71 Фотографии Все фотографии

Соревнования по скоростному маневрированию. 9 августа 2015 года

47 Фотографии Все фотографии