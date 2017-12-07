Дожди из алмазов идут на планетах Нептун и Уран – ученые

Александр
Автор: Александр Декабрь 7, 2017 23:46

Ученые рассказали, где искать настоящее небо в алмазах. По их мнению, дожди из этих драгоценных минералов идут на планетах Нептун и Уран. Это может происходить из-за значительного запаса углеродов. 

Миссия аппарата Cassini, которая длилась 13 лет, закончилась, и ученые задумались, куда его отправить теперь. Возможные претенденты – Уран и Нептун. Эти небесные тела достаточно сильно удалены от Земли, поэтому изучить протекающие там процессы нелегко, пишут «Актуальные новости».

Специалисты утверждают, что в атмосфере Урана и Нептуна в прямом смысле идут дожди из алмазов. Под влиянием гроз из метана формируется углерод. Во время падения он твердеет и вначале преобразуется в графит, а потом в алмаз.  

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Александр
Автор: Александр Декабрь 7, 2017 23:46
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