Дренажные системы в теплицах

mavit
Автор: mavit Июнь 20, 2018 18:44

Дренажные системы в теплицах

К сожалению, большая часть дачников и начинающих агротехников ошибочно полагают, что дренажные системы – абсолютно лишние сооружения в теплице. И лишь, когда начнут погибать растения или проявляться различные заболевания, спровоцированные переувлажнением грунта, они начинают глубже изучать вопрос правильного инженерно-технического оснащения.

Конечно, если размер теплицы всего 1,5×3,0 м, то можно и отказаться от создания дренажа, но в остальных случаях необходимость его сооружения определяется:

  • обильностью верховодки и осадков в регионе;
  • физико-химическими характеристиками грунта;
  • наличием поблизости крупного естественного водоема.

Зачем нужен дренаж в теплице

В закрытом пространстве грунт нельзя глубоко взрыхлить, а это просто необходимо для обогащения его кислородом. К тому же специфика эксплуатации и технология выращивания растений по умолчанию обуславливает повышенную влажность воздуха и почвы. Особенно это актуально для сооружений, эксплуатируемых в осенне-зимнее время или используемых для выращивания рассады.

Создание дренажа в теплице позволяет:

  • своевременно отвести избыточную влагу из грунта;
  • обеспечить оптимальный воздушно-влажностный режим корнеобитаемого слоя;
  • повысить иммунитет растений и создать хорошие условия для повышения урожайности.

Конструкция и глубина залегания определяются гидротехническими расчетами и используемой технологией выращивания. Например, в гидропонных теплицах создаются более сложные ирригационные коммуникации, предполагающие полузакрытый цикл водоснабжения и водоотведения и включающие автоматизированный полив, дренаж, фильтрацию и очистку.

Вариативность решений

Большинство владельцев теплиц выбирают проекты, предполагающие создание закрытых трубных дренажей. Их выбор обусловлен тем, что это позволяет:

  • обеспечить нормативную, а, при необходимости, и повышенную производительность агротехнических работ;
  • безопасность передвижения людей и спецтехники (если это предусмотрено проектом);
  • гарантировать функциональность и долговечность коммуникации.

В таких случаях для создания дрен используются трубы с водоприемными отверстиями, выполненные из различных полимерных материалов. Сегодня номенклатура их довольно обширна и разнообразна: от ровных ПВХ и ПП до гибких гофрированных, окутанных геотекстилем.

Если планируется создание дренажной системы собственными силами, то при выборе труб следует обратить внимание на:

  • внешнюю весовую нагрузку;
  • схему и длину трассы укладки;
  • способ сопряжения с колодцами;
  • сезонность эксплуатации объекта.

На пучинистых грунтах зимние теплицы лучше оснащать дренажными системами из полиэтиленовых труб высокого давления. На глинистых почвах придется очень щепетильно подойти к вопросу выбора используемого геотекстиля и дренажной обсыпки. Но если вы хотите получать отменный урожай на протяжении многих лет, то, может, стоит не заниматься дилетантством и рассмотреть вопрос о необходимости обращения к специалистам.

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mavit
Автор: mavit Июнь 20, 2018 18:44
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