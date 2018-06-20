Дренажные системы в теплицах
К сожалению, большая часть дачников и начинающих агротехников ошибочно полагают, что дренажные системы – абсолютно лишние сооружения в теплице. И лишь, когда начнут погибать растения или проявляться различные заболевания, спровоцированные переувлажнением грунта, они начинают глубже изучать вопрос правильного инженерно-технического оснащения.
Конечно, если размер теплицы всего 1,5×3,0 м, то можно и отказаться от создания дренажа, но в остальных случаях необходимость его сооружения определяется:
- обильностью верховодки и осадков в регионе;
- физико-химическими характеристиками грунта;
- наличием поблизости крупного естественного водоема.
Зачем нужен дренаж в теплице
В закрытом пространстве грунт нельзя глубоко взрыхлить, а это просто необходимо для обогащения его кислородом. К тому же специфика эксплуатации и технология выращивания растений по умолчанию обуславливает повышенную влажность воздуха и почвы. Особенно это актуально для сооружений, эксплуатируемых в осенне-зимнее время или используемых для выращивания рассады.
Создание дренажа в теплице позволяет:
- своевременно отвести избыточную влагу из грунта;
- обеспечить оптимальный воздушно-влажностный режим корнеобитаемого слоя;
- повысить иммунитет растений и создать хорошие условия для повышения урожайности.
Конструкция и глубина залегания определяются гидротехническими расчетами и используемой технологией выращивания. Например, в гидропонных теплицах создаются более сложные ирригационные коммуникации, предполагающие полузакрытый цикл водоснабжения и водоотведения и включающие автоматизированный полив, дренаж, фильтрацию и очистку.
Вариативность решений
Большинство владельцев теплиц выбирают проекты, предполагающие создание закрытых трубных дренажей. Их выбор обусловлен тем, что это позволяет:
- обеспечить нормативную, а, при необходимости, и повышенную производительность агротехнических работ;
- безопасность передвижения людей и спецтехники (если это предусмотрено проектом);
- гарантировать функциональность и долговечность коммуникации.
В таких случаях для создания дрен используются трубы с водоприемными отверстиями, выполненные из различных полимерных материалов. Сегодня номенклатура их довольно обширна и разнообразна: от ровных ПВХ и ПП до гибких гофрированных, окутанных геотекстилем.
Если планируется создание дренажной системы собственными силами, то при выборе труб следует обратить внимание на:
- внешнюю весовую нагрузку;
- схему и длину трассы укладки;
- способ сопряжения с колодцами;
- сезонность эксплуатации объекта.
На пучинистых грунтах зимние теплицы лучше оснащать дренажными системами из полиэтиленовых труб высокого давления. На глинистых почвах придется очень щепетильно подойти к вопросу выбора используемого геотекстиля и дренажной обсыпки. Но если вы хотите получать отменный урожай на протяжении многих лет, то, может, стоит не заниматься дилетантством и рассмотреть вопрос о необходимости обращения к специалистам.
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