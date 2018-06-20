Дренажные системы в теплицах

К сожалению, большая часть дачников и начинающих агротехников ошибочно полагают, что дренажные системы – абсолютно лишние сооружения в теплице. И лишь, когда начнут погибать растения или проявляться различные заболевания, спровоцированные переувлажнением грунта, они начинают глубже изучать вопрос правильного инженерно-технического оснащения.

Конечно, если размер теплицы всего 1,5×3,0 м, то можно и отказаться от создания дренажа, но в остальных случаях необходимость его сооружения определяется:

обильностью верховодки и осадков в регионе;

физико-химическими характеристиками грунта;

наличием поблизости крупного естественного водоема.

Зачем нужен дренаж в теплице

В закрытом пространстве грунт нельзя глубоко взрыхлить, а это просто необходимо для обогащения его кислородом. К тому же специфика эксплуатации и технология выращивания растений по умолчанию обуславливает повышенную влажность воздуха и почвы. Особенно это актуально для сооружений, эксплуатируемых в осенне-зимнее время или используемых для выращивания рассады.

Создание дренажа в теплице позволяет:

своевременно отвести избыточную влагу из грунта;

обеспечить оптимальный воздушно-влажностный режим корнеобитаемого слоя;

повысить иммунитет растений и создать хорошие условия для повышения урожайности.

Конструкция и глубина залегания определяются гидротехническими расчетами и используемой технологией выращивания. Например, в гидропонных теплицах создаются более сложные ирригационные коммуникации, предполагающие полузакрытый цикл водоснабжения и водоотведения и включающие автоматизированный полив, дренаж, фильтрацию и очистку.

Вариативность решений

Большинство владельцев теплиц выбирают проекты, предполагающие создание закрытых трубных дренажей. Их выбор обусловлен тем, что это позволяет:

обеспечить нормативную, а, при необходимости, и повышенную производительность агротехнических работ;

безопасность передвижения людей и спецтехники (если это предусмотрено проектом);

гарантировать функциональность и долговечность коммуникации.

В таких случаях для создания дрен используются трубы с водоприемными отверстиями, выполненные из различных полимерных материалов. Сегодня номенклатура их довольно обширна и разнообразна: от ровных ПВХ и ПП до гибких гофрированных, окутанных геотекстилем.

Если планируется создание дренажной системы собственными силами, то при выборе труб следует обратить внимание на:

внешнюю весовую нагрузку;

схему и длину трассы укладки;

способ сопряжения с колодцами;

сезонность эксплуатации объекта.

На пучинистых грунтах зимние теплицы лучше оснащать дренажными системами из полиэтиленовых труб высокого давления. На глинистых почвах придется очень щепетильно подойти к вопросу выбора используемого геотекстиля и дренажной обсыпки. Но если вы хотите получать отменный урожай на протяжении многих лет, то, может, стоит не заниматься дилетантством и рассмотреть вопрос о необходимости обращения к специалистам.