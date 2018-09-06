Древнейшие железоплавильные печи нашли на Алтае

В окрестностях села Балыктуюль в Горном Алтае археологи нашли несколько древних железоплавильных печей. В экспедиции участвуют японцы из Центра исследования культур железного века древней восточной Азии, представители Алтайского госуниверситета, а также Института археологии и этнографии Сибирского отделения Российской академии наук (ИАЭТ СО РАН).

Специалисты исследовали целую серию печей разных эпох, сконцентрированных в одном месте.

«Древние печи представляли собой две ямы, соединенные каналом. В одну яму, которая в дальнейшем становилась горном, складывали руду и топливо, через канал, который далее служил для дополнительного поддува, ветер, проникая в его устье, раздувал жар, – рассказывает ведущий научный сотрудник ИАЭТ СО РАН Александр Соловьев.

Самые древние печи обнаружены на склоне Балактыюль. По предварительным данным, они относятся к позднему периоду пазырыкской культуры (примерно III – конец II вв. до н.э.). Также найдены печи гуннского времени (III-V века нашей эры) и эпохи средневековья. Выходит, что обитатели Алтая несколько тысяч лет подряд плавили железную руду. Добывали ее тут же, на склонах горы, сообщается на сайте ИАЭТ СО РАН.

Фото: archaeology.