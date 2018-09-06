Древний сосуд с неизвестной жидкостью нашли археологи на Кубани

В Краснодарском крае археологи обнаружили при раскопках сосуд с неизвестной жидкостью. Он находился в гробнице фанагорийского воина I века нашей эры. Также в гробнице были разные предметы роскоши.

Раскопки велись в античном городе Фанагория на Таманском полуострове. На Восточном некрополе нашли место захоронения, которое судя, по всему принадлежало богатым или знатным горожанам, пишет «ТАСС».

В саркафаге воина-всадника нашли крупный стеклянный бальзамарий с неизвестной жидкостью, которая на удивление сохранилась. Ученые считают находку уникальной. В Фанагории находили сотни подобных сосудов, но они были или пустые или заполненные грунтом.

Античный город Фанагория был основан греками в шестом веке до нашей эры и был одной из двух столиц Боспорского царства.