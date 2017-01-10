Две космических объекта приближаются к Земле

В начале 2017 года сразу два крупных космических тела окажутся на минимальном расстоянии от Земли.

Комета, имеющая астрономический индекс C/2016 U1, пройдет на минимальном расстоянии от Земли 14 января.

Другой загадочный объект, 2016 WF9 – астероид или беспылевая комета приблизится к Земле в конце февраля на расстояние в 51 миллион километров и пересечет земную орбиту.

Специалисты NASA отмечают, что небесные тела не представляют угрозы для нашего мира.