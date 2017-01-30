Еда во время болезни ускоряет процесс выздоровления

Александр
Автор: Александр Январь 30, 2017 21:45

Исследователи из США заявили о том, что хорошее питание при болезнях может ускорить выздоровление.  

Ученые провели исследования на лабораторных мышах, вследствие которого стало известно, что еда способствует выздоровлению.

Эксперимент провели на грызунах. Им вживили бактерии сальмонеллы, которые вызвали у животных потерю аппетита, пишет наш сайт.

Выяснилось, те мыши, которые продолжали есть, несмотря ни на что, прожили дольше, чем те, что отказались от пищи в целом.

Таким образом, бактерии сальмонеллы не начинали распространяться по всему организму тогда, когда мыши были накормлены.

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Александр
Автор: Александр Январь 30, 2017 21:45
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