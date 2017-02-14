Экологическая катастрофа: животные исчезают по вине человека

Экология оставляет желать лучшего на нашей планете. Ученые провели масштабное исследование и узнали, какое количество видов млекопитающих и птиц сильнее всего пострадали от климатических изменений.

Выяснилось, что около 50% наземных нелетающих видов млекопитающих и 23,5% птиц серьезно пострадали в результате глобального изменения климата, которое вызвал человек.

Отмечается, что основная часть этих видов является обитателями Европы и Северной Америки.

Ранее ученые заявили, что грязный воздух и промышленные выбросы ведут к накоплению в мозгу человека частиц магнетита. Из-за них человек рискует стать носителем различных заболеваний. В ходе опытов в тканях лобной коры 37 умерших людей были найдены частицы магнетита диаметром до 150 нанометров.

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