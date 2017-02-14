Экологическая катастрофа: животные исчезают по вине человека

Александр
Автор: Александр Февраль 14, 2017 13:45

Экология оставляет желать лучшего на нашей планете. Ученые провели масштабное исследование и узнали, какое количество видов млекопитающих и птиц сильнее всего пострадали от климатических изменений.

Выяснилось, что около 50% наземных нелетающих видов млекопитающих и 23,5% птиц  серьезно пострадали в результате глобального изменения климата, которое вызвал человек.

Отмечается, что основная часть этих видов является обитателями Европы и Северной Америки.

Ранее ученые заявили, что грязный воздух и промышленные выбросы ведут к накоплению в мозгу человека частиц магнетита. Из-за них человек рискует стать носителем различных заболеваний. В ходе опытов в тканях лобной коры 37 умерших людей были найдены частицы магнетита диаметром до 150 нанометров.

Фото: pixabay.com

Читайте также

Александр
Автор: Александр Февраль 14, 2017 13:45
Оставить комментарий

Нет комментариев

Ваш комментарий будет первым!

Стань первым, то выскажет свое мнение относительно этой статьи.

Оставить комментарий
Посмотреть комментарии

Оставить комментарий

Оставляя комментарий, Вы соглашаетесь с условиями пользовательского соглашения

Новости

Комментарии

Фото

Детский сад № 57 «Радуга»: детство не кончается никогда!

4 Фотографии Все фотографии

Закрытие фестиваля «Земляки». 9 августа 2015 года

71 Фотографии Все фотографии

Соревнования по скоростному маневрированию. 9 августа 2015 года

47 Фотографии Все фотографии