Экологическая катастрофа: животные исчезают по вине человека

Экология оставляет желать лучшего на нашей планете. Ученые провели масштабное исследование и узнали, какое количество видов млекопитающих и птиц сильнее всего пострадали от климатических изменений.
Выяснилось, что около 50% наземных нелетающих видов млекопитающих и 23,5% птиц серьезно пострадали в результате глобального изменения климата, которое вызвал человек.
Отмечается, что основная часть этих видов является обитателями Европы и Северной Америки.
Ранее ученые заявили, что грязный воздух и промышленные выбросы ведут к накоплению в мозгу человека частиц магнетита. Из-за них человек рискует стать носителем различных заболеваний. В ходе опытов в тканях лобной коры 37 умерших людей были найдены частицы магнетита диаметром до 150 нанометров.
Фото: pixabay.com
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катя 4 классс
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ИДА ГЕРМАНИЯ
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владимир
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