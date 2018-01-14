Елка из стволовых клеток. Ученые шокируют новогодними изобретениями

Александр
Автор: Александр Январь 14, 2018 11:46

Елка из стволовых клеток. Ученые шокируют новогодними изобретениями

Новый год и Рождество вдохновляют ученых всего мира на необычные открытия и изобретения. В Британии, например, создали самую маленькую в мире новогоднюю открытку. Кстати, недавно интересные исследования проводили и ученые в Алтайском крае. 

В Великобритании специалисты Национальной физической лаборатории изобрели поздравительную открытку размером 15 на 20 микрон. Предыдущий подобный рекорд они побили, сделав открытку меньше в десять раз, сообщает «РИА Новости». Ученые использовали мощный микроскоп. Открытка состоит из нитрида кремния и покрыта платиной, сверху ионным пучком выгравировали снеговика и краткое поздравление.

В той же стране, но только в университете Саутгемптона, ученые, применяя новую технологию наблюдения за стволовыми клетками, создали микрофотографии рождественской ели и венка, окрашенных лазером. Зеленое на снимке – коллаген, красное – жировые клетки, извлеченные из костного мозга человека.

Елка из стволовых клеток. Ученые шокируют новогодними изобретениями

Ученые часто публикуют ели, установленные в лабораториях. Одну такую сделали химики из колб.

Елка из стволовых клеток. Ученые шокируют новогодними изобретениями

Напомним, в Алтайском крае ученые путем исследования выяснили, какие мандарины нужно покупать на Новый год, а также рассказали о «глиняном сердце» в снежинках. 

Фото: Catarina Moura / University of Southampton, reddit.com.

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Александр
Автор: Александр Январь 14, 2018 11:46
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