Эмбрион из стволовых клеток создали ученые

Ученые сумели создать эмбрион из двух типов стволовых клеток. При этом они не использовали яйцеклетки и сперму. Предполагается, что открытие поможет разрешить проблему бесплодия и подскажет методы его лечения.
Исследователи объединили у мышей два типа стволовых клеток, вырастив из них эмбрион, который затем подсадили в матку взрослой самки грызуна. Организм мышки к этой процедуре готовили заранее, создавая нужны гормональный фон на уровне трехдневной беременности, пишут «Актуальные новости» со ссылкой на DailyMail.
Операция прошла тяжело. В течение трех лет ученые собираются исправить недочеты. Теоритически человеческий эмбрион может быть создан спустя десятилетия.
«Но с клонированием человека дела обстоят сложнее. Во-первых, оно запрещено законом. Во-вторых, это неэтично и аморально», – подчеркнул автор исследования.
Ученые тем временем не сдаются. Они собираются выращивать эмбрион мыши в реальных условиях, в матке с плацентой и желтым мешочком.
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