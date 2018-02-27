Эмбрион овцы с клетками человека вырастили ученые

Ученые из США впервые вырастили эмбрион овцы, в котором содержались клетки человека. Результаты исследования представили на конференции Американского научного общества в Остине.

Специалисты из Калифорнийского университета поместили стволовые клетки человека в эмбрион овцы. Химерный зародыш развивался 28 дней. Этого было достаточно, чтобы показать, что эмбрионы способны стать полноценными живыми существами. После этого эксперимент прекратили, что связано с действующими в стране ограничениями, пишет Lenta.ru.

В экспериментальном эмбрионе была всего одна человеческая клетка на 10 тыс. Поэтому зародыш не вырос бы в овцу с лицом или мозгом человека.

Ученые рассчитывают, что это исследование позволит выращивать человеческие органы внутри животных. А потом эти органы можно трансплантировать больным. Но тогда долю человеческих клеток в эмбрионе нужно будет повысить до 1%.