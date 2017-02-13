Энергетическая катастрофа грозит Земле в середине ХХI века

Группа ученых выдвинула гипотезу о том, что на Земле в скором времени может произойти энергетическая катастрофа.
Критические и непоправимые изменения на Солнце будут главной причиной данного бедствия.
По мнению экспертов, солнечная активность сильно снизится, что повлечет за собой изменения климата уже в середине ХХI века.
Одним из самых важных последствий станет сокращение гелиосферы, которая является защитным полем и защищает нашу планету от действий высокоэнергетических веществ.
Стоит отметить, что гелиосфера слабеет уже почти 100 лет, передает портал наш сайт.
Фото: pixabay.com
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катя 4 классс
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ИДА ГЕРМАНИЯ
Как жалко уходят такие знаменитые люди пусть земля ему будет пухом ЯДВИГА держитесь крепитесь вы были такая идеальная пара я…Читать статью
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людмила греция
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владимир
Надейся и жди.....Читать статью
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