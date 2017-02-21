Эпидемия ожирения захлестнула российских мужчин

Александр
Автор: Александр Февраль 21, 2017 20:45

Исследователи из США выдвинули  пессимистичные наблюдения о том, что мужчины в России стремительно набирают лишние килограммы.

Ученые проанализировали результаты исследования и пришли к выводу о том, что ожирению подвержены 18 процентов мужчин.

Беспокойство врачей вызывает не столько количество лишних килограммов, сколько стремительность их роста.

Ранее сообщалось, ученые Питтбургского университета выяснили главную причину ожирения. Оказывается, лишний вес заложен в генах и передается по наследству. Виновник этому – определенный вариант (аллель) гена CREBRF.

Именно он повышает риск ожирения на 30-40%. Дело в том, что этот ген заставляет жировые клетки хранить в себе больше жира и выделять меньше энергии.

Фото: pixabay.com

Читайте также

Александр
Автор: Александр Февраль 21, 2017 20:45
Оставить комментарий

Нет комментариев

Ваш комментарий будет первым!

Стань первым, то выскажет свое мнение относительно этой статьи.

Оставить комментарий
Посмотреть комментарии

Оставить комментарий

Оставляя комментарий, Вы соглашаетесь с условиями пользовательского соглашения

Новости

Комментарии

Фото

Детский сад № 57 «Радуга»: детство не кончается никогда!

4 Фотографии Все фотографии

Закрытие фестиваля «Земляки». 9 августа 2015 года

71 Фотографии Все фотографии

Соревнования по скоростному маневрированию. 9 августа 2015 года

47 Фотографии Все фотографии