Эпидемия ожирения захлестнула российских мужчин

Исследователи из США выдвинули пессимистичные наблюдения о том, что мужчины в России стремительно набирают лишние килограммы.

Ученые проанализировали результаты исследования и пришли к выводу о том, что ожирению подвержены 18 процентов мужчин.

Беспокойство врачей вызывает не столько количество лишних килограммов, сколько стремительность их роста.

Ранее сообщалось, ученые Питтбургского университета выяснили главную причину ожирения. Оказывается, лишний вес заложен в генах и передается по наследству. Виновник этому – определенный вариант (аллель) гена CREBRF.

Именно он повышает риск ожирения на 30-40%. Дело в том, что этот ген заставляет жировые клетки хранить в себе больше жира и выделять меньше энергии.

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