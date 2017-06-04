Этапы написания магистерской диссертации

mavit
Автор: mavit Июнь 4, 2017 03:53

Этапы написания магистерской диссертации

Магистерская работа делается в свободное время, а нужна она для того, чтобы получить степень магистра. Это дает значительные преимущества при поступлении на бакалавра, а также педагогический опыт. После защиты подобной диссертации, человек имеет право считаться квалифицированным педагогом, или по-простому – учителем. Нужно помнить, что этот процесс занимает достаточное количество свободного времени и протекает на протяжении всего периода обучения. Перейдя по ссылке iq-creative.ru/catalog/master_s/ можно заказать магистерскую диссертацию.
В первый месяц обучения, студент делает выбор своей будущей диссертации. Такой выбор делается, либо из списка предложенных тем, либо по совету преподавателя.
На следующем этапе, должно пройти согласование с руководителем или заведующим кафедры по выбору направления научной работы. Стоит помнить, что согласование проводится не позднее 31 октября.
Далее, до середины ноября, или не позже 20 числа, студент и научный руководитель проводят конкретную формулировку темы.
До окончания первого семестра, первого года проводится утверждение темы и составляется план работы на весь период обучения. Такое решение принимают заведующий кафедрой, и преподаватель или проводится заседание кафедры.
После того как тема утверждена, студенту нужно провести анализ материалов по своей теме, выделить существующие проблемы, недостатки, может быть, определить существующие альтернативы. На весь осмотр темы выделяется не более месяца, и уже к концу декабря материалы должны быть рассмотрены студентом.
В конце первого семестра, но не позже чем две недели, после начала второго, производится защита плана и темы диссертации путем решения заседающих кафедры. Студент должен предоставить заполненный план обучения и подать заявление на утверждение темы.
Пройдя этап утверждения конкретной направленности, начинается упорное изучение материалов. К концу второго семестра, проводится отчетность перед руководителем по плану первой главы диссертации. И впоследствии, презентация первой главы диссертации на заседании кафедры.
Студенту предстоит пройти, такой же путь по защите второй главы диссертации, а также, предоставлять отчетность в виде рефератов и научных докладов, и в конечном итоге, проводится публичная защита своей диссертации. Уже после этого, студент становится магистром.

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mavit
Автор: mavit Июнь 4, 2017 03:53
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