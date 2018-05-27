Фастфуд мешает женщинам забеременеть – ученые

Женщинам, которые любят фастфуд и другую жирную пищу, намного труднее забеременеть, чем представительницам прекрасного пола, стремящимся к здоровому питанию. К такому выводу пришли ученые.

Медик из австралийского университета Клэр Робертс заявила, что вещества, содержащиеся в фастфуде, могут проникать в яйцеклетки и воздействовать на их работу. В свою очередь жиры, сахар и соль меняют метаболизм и мешают половым органам нормально функционировать. Все это, по мнению специалиста, может привести к бесплодию.

К таким выводам ученые пришли после наблюдений за здоровьем примерно 6 тыс. женщин, которые собирались завести ребенка. Медики постоянно брали у будущих мам анализ крови, пробы других телесных жидкостей, подробно оценивали их состояние здоровья, изучали пищевые привычки, сообщает «РИА Новости».

По итогам проекта стало ясно, что употребление фастфуда увеличивает вероятность появления бесплодия почти вдвое. Женщинам, полностью отказавшимся от такого питания, удавалось завести ребенка примерно на неделю раньше, чем любительницам гамбургеров.