Фестиваль космоса пройдет в Алтайском крае с 12 по 14 апреля

В Алтайском крае с 12 по 14 апреля будет проходить Фестиваль космоса, посвященный памяти Германа Титова. Впервые участники мероприятия смогут пообщаться с современным космонавтом-испытателем.

II краевой Фестиваль «Я. Алтай. Вселенная» состоится на родине второго космонавта планеты в селе Полковниково Косихинского района. На этот раз одним из партнеров праздника станет испытательный центр подготовки космонавтов имени Ю.А. Гагарина. Поэтому на фестиваль приедут космонавты.

Участники узнают об этапах подготовки к полетам в космос, смогут задать вопросы и сделать памятное фото, сообщает краевое управление по культуре и архивному делу. Кроме того, в программе: выставки детского технического творчества, мастер-классы, запуск моделей космической техники, экскурсии, кинопрограммы.

Школьники со всего края присылали на конкурс «Алтай космический» свои учебно-исследовательские работы. 13 апреля в музее Германа Титова пройдет молодежная конференция «Молодежь Алтая – космосу», где участники конкурса будут защищать свои работы.

На конференции будет присутствовать гендиректор новосибирского предприятия «Экран. Оптические системы», кандидат технических наук Валерий Гугучкин. Он прочитает лекцию «Эволюция (революция) движения».

Фото: управление Алтайского края по культуре и архивному делу

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