Фестиваль науки-2017: чем запомнится «умный уикенд» в Барнауле

Сегодня, 13 октября, в Барнауле стартует Всероссийский «Фестиваль науки-2017». Основной темой в этом году станет понятие «Big Data» («Большие данные»). Программа научного форума рассчитана на три дня и включает более 350 мероприятий.

Будут работать 45 площадок. Участники смогут посетить экспозиции инновационных достижений вузов и других научных организаций, совершить познавательные экскурсии, в том числе в закрытые лаборатории.

Также приглашают принять участие в интеллектуальных играх и астрономических наблюдениях, просмотре актуального научного кино. пройдет серия массовых познавательных шоу-программ, фестиваль роботов, научные бои и многое другое.

Программа «Фестиваля науки-2017»

13 октября, краевой театр драмы им. В.М. Шукшина

10:00 – 17:00 — Работа интерактивной выставки на территории театра

11:00 – 13:00 — Церемония торжественного открытия Фестиваля науки

14:00–14:30 — Приветственное слово губернатора Алтайского края, вручение сертификатов победителям Президентских грантов, награждение финалистов международной олимпиады «IT – Планета 2016/2017», а также награждение победителей и призеров II и III степеней конкурса инфографики, посвященного 80-летию Алтайского края, различные творческие номера.

14:00–14:30 — Нейронные сети. Творческие возможности искусственного интеллекта.

Иван Ямщиков, аналитик и консультант Яндекса: Мы поговорим о создании произведений искусства с помощью искусственного интеллекта. Как давно об этом задумывались и как это стало реальностью.

15:00–16:00 — Data Scientist и его роль в цифровой экономике.

Александр Крот, сооснователь Школы Данных, руководитель направления Data Science в ПАО «Сбербанк»: Мы поговорим об одной из самых интересных современных профессий — Data Scientist. В последнее время все больше говорят о цифровой экономике, но мало у кого сформировалось окончательное понимание, что же под ней подразумевается. Мы рассмотрим цифровые продукты, которые автоматизируют или даже роботизируют многие бизнес-процессы.

Посмотреть полную программу «Фестиваля науки-2017» 13 – 15 октября вы можете ЗДЕСЬ.