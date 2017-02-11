Фильмы ужасов уничтожают страхи — ученые

Учёные из Калифорнии провели ряд исследований и пришли к выводу , что фильмы ужасов помогают справиться со страхом.

Специалисты определили ключевую позицию в мозге человека, которая отвечает за тревогу и страх.

По мнению экспертов, открытие поможет в лечении страхов и других психологических расстройств.

Люди мотивируют себя, чтобы вспоминать страшные события, так как это полезно для выживания в мире. Однако большое количество эмоции может привести к тревоге и страху.

Учёные отмечают, что если смотреть фильмы ужасов на регулярной основе, то нейронные сети станут менее восприимчивыми к такой эмоции, передает наш сайт.