Фильмы ужасов уничтожают страхи — ученые

Учёные из Калифорнии провели ряд исследований и пришли к выводу , что фильмы ужасов помогают справиться со страхом.
Специалисты определили ключевую позицию в мозге человека, которая отвечает за тревогу и страх.
По мнению экспертов, открытие поможет в лечении страхов и других психологических расстройств.
Люди мотивируют себя, чтобы вспоминать страшные события, так как это полезно для выживания в мире. Однако большое количество эмоции может привести к тревоге и страху.
Учёные отмечают, что если смотреть фильмы ужасов на регулярной основе, то нейронные сети станут менее восприимчивыми к такой эмоции, передает наш сайт.
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