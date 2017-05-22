Физик посчитал, когда человечество достигнет ближайших десяти звезд

Александр
Автор: Александр Май 22, 2017 17:46

Физик Рене Хеллер из германского Института Макса Планка по исследованию Солнечной системы подсчитал, через какое время человечество сможет добраться до десяти ближайших к Солнцу звезд. 

Достигнуть их удастся примерно через сто лет. Хеллер полагает, что спустя 45 лет на Земле научатся создавать космические аппараты, которые смогут разгоняться до 0,2 скорости света, пишет Lenta.ru. Эксперт уверен, что человечеству вполне доступно достижение таких скоростей.

Ученый установил, что рост скорости, развиваемой транспортными средствами, которые создают люди (от паровозов до станции Voyager 1) происходит быстрее, чем считалось прежде (примерно 4,72% в год).

В апреле прошлого года российский бизнесмен Юрий Мильнер и британский физик-теоретик Стивен Хокинг сообщили о старте работ по разработке и отправке спутника к Альфе Центавра — ближайшей к Солнцу связанной системе из трех звезд. Похожим проектом также занимаются в НАСА. 

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Александр
Автор: Александр Май 22, 2017 17:46
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