Физики впервые создали математическую модель машины времени

Физики заявили, что им удалось впервые в истории разработать математическую модель машины времени. При этом они основывались на общей теории относительности Эйнштейна.

Группа ученых из Университета Британской Колумбии в Канаде и Университета штата Мэриленд в США утверждает, что теоретически путешествия во времени возможны. Но вот осуществить это на практике вряд ли получится, пишет Inforeactor.ru.

В своей модели физики предлагают считать, что во Вселенной изогнуто не только физическое пространство, но и временное. Устройство, которое они спроектировали, теоретически должно придать временному пространству форму круга. Тогда машина времени, как предполагается, пронесет все, что будет в ней находиться, через пространство и время на некоторое расстояние, затем вернется в исходную точку.

Но есть одно большое «но», говорят физики. У человечества сегодня нет материалов, из которых можно было бы изготовить такой аппарат. Вероятность создания машины времени по-прежнему стремится к нулю.