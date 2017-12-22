Флот НЛО окружит Землю в этом месяце — ученые

Вторжение инопланетян не избежать, пугают уфологи. По их мнению, целый полк во главе с гигантским космолетом уже приближается, прямо как в фильме «Звездные воины»…

Накануне ученые изучили карту космоса и сделали ошеломляющее заявление о том, что сотни НЛО окажутся на нашей планете в декабре. Кстати, у инопланетян есть четкая схема вторжения. Как утверждают СМИ, корабли разделились. Так, они хотят ввести землян в заблуждение.

Как пишет «Московский Комсомолец», некоторые НЛО уже вошли в атмосферу Земли. По данным издания, нашествие инопланетян может состояться со дня на день.

Читая все эти новости, хочется улыбнуться и сказать: «Как же долго мы вас ждали!».

Кстати, ранее уфологи заявили, что на Луне находятся базы инопланетян, предназначенные для проведения разведывательных вылетов к Земле.