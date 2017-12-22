Флот НЛО окружит Землю в этом месяце — ученые

Вторжение инопланетян не избежать, пугают уфологи. По их мнению, целый полк во главе с гигантским космолетом уже приближается, прямо как в фильме «Звездные воины»…
Накануне ученые изучили карту космоса и сделали ошеломляющее заявление о том, что сотни НЛО окажутся на нашей планете в декабре. Кстати, у инопланетян есть четкая схема вторжения. Как утверждают СМИ, корабли разделились. Так, они хотят ввести землян в заблуждение.
Как пишет «Московский Комсомолец», некоторые НЛО уже вошли в атмосферу Земли. По данным издания, нашествие инопланетян может состояться со дня на день.
Читая все эти новости, хочется улыбнуться и сказать: «Как же долго мы вас ждали!».
Кстати, ранее уфологи заявили, что на Луне находятся базы инопланетян, предназначенные для проведения разведывательных вылетов к Земле.
Читайте также
- Видео. Жителей Японии испугала огромная падающая звезда 0 07.Дек
- Астрономы сделали самый детализированный снимок древней звезды 0 21.Сен
- Тема яйца и курицы закрыта: ученые дали ответ 0 27.Мар
- Учёные рассказали, как забыть экс-возлюбленных 0 01.Фев
- Ученые рассказали, какими чувствами обладают собаки 0 30.Мар
Нет комментариев
Оставить комментарий
Новости
Комментарии
-
Анастасия
Платно... Везде на юриста платноЧитать статью
-
Сергей
Статья написана, вероятно, давно и перепечатана сегодня. Где Вы нашли сегодня краны по 100 -500 сатошей? Бред какой-то...Читать статью
-
Елена
Странная статья, что необычного в вакансии акушерка или диетическая медсестра?Читать статью
-
виктор
как купить этот стул-стремнкуяЧитать статью
-
малик
ужасная играЧитать статью
Стань первым, то выскажет свое мнение относительно этой статьи.Оставить комментарий