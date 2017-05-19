Фото: корабль пришельцев нашли в Антарктиде

Александр
Автор: Александр Май 19, 2017 05:45

Российский исследователь из Нижнего Тагила обнаружил корабль пришельцев, расположенный неподалеку от Южного полюса в Антарктиде. Соответствующие фото и видео выложили в Сеть.

На фотографии запечатлен момент, на котором из-под снега выпирает громадный предмет, который по своим очертаниям напоминает космический корабль, передает riafan.ru.

Ранее российские уфологи выразили уверенность в том, что на территории нашей страны произойдет высадка инопланетян в 2017 году. По словам экспертов, в Свердловской области следует ожидать максимального количества наблюдений неопознанных летающих объектов.

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Александр
Автор: Александр Май 19, 2017 05:45
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