Фото новой модели iPhone появилось в сети

В сети появился снимок очередной модели iPhone, до официальной презентации которого осталось несколько дней. По данным СМИ, новый продукт получит название iPhone XS.

Фото появилось в распоряжении портала 9to5Mac. Оно опубликовано в Twitter. По данным СМИ, модель выпустят сразу в двух версиях. У обеих будет OLED-экран с разными диаметрами: 5,8 и 6,5 дюйма. Смартфон сможет поддерживать интерфейсы для iPad, и фактически переймет функционал планшета.

Также стало известно, как будут выглядеть смарт-часы Apple Watch 4.

Новый iPhone планируют презентовать 12 сентября в театре Стива Джобса. Мероприятие начнется в 20.00 по московскому времени.