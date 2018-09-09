Фото новой модели iPhone появилось в сети

Александр
Автор: Александр Сентябрь 9, 2018 05:45

В сети появился снимок очередной модели iPhone, до официальной презентации которого осталось несколько дней. По данным СМИ, новый продукт получит название iPhone XS.

Фото появилось в распоряжении портала 9to5Mac. Оно опубликовано в Twitter. По данным СМИ, модель выпустят сразу в двух версиях. У обеих будет OLED-экран с разными диаметрами: 5,8 и 6,5 дюйма. Смартфон сможет поддерживать интерфейсы для iPad, и фактически переймет функционал планшета.

Также стало известно, как будут выглядеть смарт-часы Apple Watch 4.

Новый iPhone планируют презентовать 12 сентября в театре Стива Джобса. Мероприятие начнется в 20.00 по московскому времени.

Читайте также

Александр
Автор: Александр Сентябрь 9, 2018 05:45
Оставить комментарий

Нет комментариев

Ваш комментарий будет первым!

Стань первым, то выскажет свое мнение относительно этой статьи.

Оставить комментарий
Посмотреть комментарии

Оставить комментарий

Оставляя комментарий, Вы соглашаетесь с условиями пользовательского соглашения

Новости

Комментарии

Фото

Детский сад № 57 «Радуга»: детство не кончается никогда!

4 Фотографии Все фотографии

Закрытие фестиваля «Земляки». 9 августа 2015 года

71 Фотографии Все фотографии

Соревнования по скоростному маневрированию. 9 августа 2015 года

47 Фотографии Все фотографии