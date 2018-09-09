Фото новой модели iPhone появилось в сети

В сети появился снимок очередной модели iPhone, до официальной презентации которого осталось несколько дней. По данным СМИ, новый продукт получит название iPhone XS.
Фото появилось в распоряжении портала 9to5Mac. Оно опубликовано в Twitter. По данным СМИ, модель выпустят сразу в двух версиях. У обеих будет OLED-экран с разными диаметрами: 5,8 и 6,5 дюйма. Смартфон сможет поддерживать интерфейсы для iPad, и фактически переймет функционал планшета.
Также стало известно, как будут выглядеть смарт-часы Apple Watch 4.
Новый iPhone планируют презентовать 12 сентября в театре Стива Джобса. Мероприятие начнется в 20.00 по московскому времени.
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