Французские математики вычислили, откуда появились бабушки

Ученые-математики из Франции пришли к выводу, что бабушки на земле появились после того, как наши предки обрели разум и память.

Большая часть животных сохраняет способность к размножению всю свою жизнь. Соответственно, продолжительность жизни у них ограничивается лишь сроками фертильности, весь бесплодные особи не приносят пользы для популяции. Но у людей менопауза наступает задолго до конца жизни, пишет «Lenta.ru».

В научном мире существует теория – так называемая «гипотеза бабушки», согласно которой менопауза появилась для того, чтобы бабушки могли помогать молодому поколению растить детей, это повышает шансы на дальнейшую передачу генов. Правда, данная теория не объясняет, когда именно и почему появились бабушки.

Французские исследователи разработали компьютерную модель нескольких племен с разными стратегиями размножения и ухода за детьми. Понаблюдав за развитием этих групп, ученые решили, что бесплодные самки оказывают пользу только после развития памяти и разума. Они могут научить потомство лучше добывать ресурсы, делиться своими навыками.