Где Мэри Поппинс? Японцы изобрели летающий зонтик

Нет, на этом зонтике нельзя улететь, как это делала Мэри Поппинс. Но он будет нависать над хозяином, пока тот идет по улице. Конструкция устройства, изобретенного японскими учеными, на первый взгляд, проста. Это летающий дрон, к которому прикрепили «купол» зонта. На самом же деле устройство обладает искусственным интеллектом.

Инновационный зонт весит пять кило и пока может летать только 20 минут. В будущем вес сократят. К старту продаж японцы хотят уменьшить его до одного килограмма. Тогда работать летающий зонт сможет около часа, защищая владельца от дождя или палящего солнца. Но если начнется ливень, зонтик откажет быстрее. В общем изобретение пока нуждается в совершенствовании.

На рынке такой дрон должен появиться уже в следующем году. Предполагается, что он будет стоить 275 долларов, сообщают «Актуальные новости».

Кстати, разработчики собираются добавить в зонт систему, благодаря которой он сможет сам добираться до дома, если владелец забудет его где-нибудь в метро или ресторане.

Уже сейчас устройство имеет камеру и дополнено самообучающимся алгоритмом искусственного интеллекта. Эта система нужна для того, чтобы зонт всегда держался над головой владельца. Все тесты аппарат прошел. Теперь создатели займутся дизайном.